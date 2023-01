Autoridades escolares del condado Montgomery responden al aumento en el uso de fentanilo y otras drogas

Existe gran preocupación en el condado Montgomery por el incremento del uso de fentanilo entre estudiantes; cifras demuestran que hay un incremento del 75% entre el 2021 y el 2022.

El miércoles las autoridades tomaron cartas en el asunto luego de que se confirmaron al menos dos casos de alumnas de la escuela John F. Kennedy que sufrieron sobredosis en el transcurso de una semana.

En el caso que se registró el martes, una alumna se pudo salvar con la aplicación de Narcan, un medicamento que contrarresta los efectos de algunas sobredosis por opioide.

En otro caso, Ashley Edwards, de tan solo 15 años, falleció.

En el 2021 se presentaron 27 casos de sobredosis de estudiantes de las escuelas del condado Montgomery. Cinco jóvenes murieron, y en 2022, la cifra de estudiantes con sobredosis aumentó a 48 con 11 fallecidos.

Los padres han denunciado los hechos, asegurando que sus hijos han visto a otros estudiantes fumando y aparentemente consumiendo algún tipo de droga.

“[Mi hija] me dice que cada vez que ella va para el baño - ella no fuma ni nada - pero ella tiene que taparse la cara o la nariz para no sentir el olor del cigarro o lo que estén haciendo en el baño, pues”, afirmó la madre María Leonao.

Piden que el sistema escolar tome medidas para evitar más casos de sobredosis o muertes.

Las autoridades escolares por su parte han dicho que están llevando a cabo medidas de prevención para evitar que los estudiantes consuman esta o cualquier otra droga dentro o fuera de los planteles.

Karla Silvestre, presidenta de la junta escolar, dijo que es tema de "controlar más... quien tiene permiso para ir al baño, y también poner más agentes de seguridad en la entrada del baño".

Natali Fani-González es la concejala del distrito seis, donde está ubicada la escuela secundaria. Para ella este no es un problema nuevo.

“Lo que pasa es que yo también entiendo que esto de la pandemia, la pandemia que esta pandemia ha traído, ha creado niveles de crisis más elevados”, dijo Fani-González.

De acuerdo a Melissa Rivera, la portavoz de las escuelas del condado Montgomery, este sistema cuenta con ayudas para los estudiantes que puedan estar enfrentando una crisis de adicción.

"Tenemos consejeros en todas las secundarias, tenemos clínicas que son manejadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Montgomery, y también en las enfermerias de cada secundaria, incluso las escuelas [primarias], está disponible el medicamento que se conoce como Narcan o naloxone”, dijo.

Los padres de familia que tengan alguna duda o un problema de adicciones con sus hijos pueden acudir a las consejerías de las escuelas o el director. Si no recibe la ayuda que necesita, puede comunicarse con la junta escolar o el concejal del distrito.