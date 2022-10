Concejo de DC avanza dos proyectos de ley a favor de inmigrantes

El concejo municipal de DC votó el martes para dar un paso hacia delante sobre dos proyectos de ley que tendrían un impacto directo a la comunidad hispana.

La primera aborda la situación de los migrantes que han sido enviados en autobuses al Distrito desde los estados fronterizos, específicamente Texas y Arizona.

El consejo votó para extender los servicios de la oficina de servicios de migrantes que los asiste. Aunque la oficina ya fue establecida, el concejo aprobó nuevamente su ratificación y extendió funciones por 225 días más mientras se convoca la votación que establecería la oficina de forma permanente.

Esta está pautada para finales del mes de octubre.

Líderes de organizaciones comunitarias dicen que esto ayudaría a establecer el organismo y su efectividad.

“Y ahora si la aprueban la del temporal, para el 20 de octubre se va a poder ya discutir y tal vez mejorar las provisiones de la legislación, porque no queremos que esta legislación tenga consecuencias no entendidas, o no esperadas”, dijo Abel Nuñez, el director de CARECEN.

El segundo proyecto de ley otorgaría el derecho al voto para los más de 50,000 residentes no ciudadanos de la capital para que puedan participar en las elecciones municipales.

De convertirse en ley, DC se unirá a varias municipalidades en Maryland, como Takoma Park y Hyattsville, en permitirle a personas que no son ciudadanos a participar en las elecciones locales. El esfuerzo ha tomado casi una década.

Varios residentes dijeron que se sentirían como verdaderamente parte de la comunidad y que tienen voz.

"Esa voz para de una u otra manera tener menos miedo de vivir aquí, porque todavía hay mucha gente que no tiene un estatus social que le permita salir y decir yo vivo aquí sin miedo”, dijo el residente Carlos Castillo.

El martes, con una votación de 12 votos a favor y uno en contra, el concejo avanzó el proyecto que enmendaría el código electoral del Distrito para permitir que todos los residentes no ciudadanos, residentes legales con “green cards”, residentes temporales con visa y los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones locales.

Residentes afirman que representa una forma para ellos y sus familias ser parte de su comunidad.

"Claro porque se trata del futuro de las nuevas generaciones, de nuestros hijos que también, hemos trabajado aquí y luchado, hemos formado nuestros hogares y nuestras familias y es muy importante que nosotros podamos decidir cuáles son los beneficios para nuestros hijos en el futuro”, dijo Castillo.

A los no ciudadanos que califiquen se les permitiría votar en todas las contiendas locales, como para la alcaldía, el fiscal general, los miembros de la junta escolar, los miembros del concejo de DC y el presidente del concejo.

"Más que todo nos venimos subiendo los que venimos buscando un futuro para las familias de nosotros”, dijo Gerónimo Mazariegos, un residente de DC. "Cuando sea así nosotros nos sentimos muy alegres porque nos toman en cuenta como inmigrantes”.