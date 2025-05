Dos aviones abortan sus aterrizajes en el Areopuerto Reagan ante cercanía de helicóptero

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, declaró el viernes que es "inaceptable" que dos aviones comerciales tuvieran que abortar sus aterrizajes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington el jueves debido a un helicóptero Black Hawk del Ejército que volaba hacia el Pentágono.

Además de la investigación de lo sucedido por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA), Duffy afirmó que planea hablar con el Departamento de Defensa para determinar por qué se "ignoraron" las normas.

El incidente en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington involucró a un Airbus A319 de Delta Air Lines y a un Embraer E170 de Republic Airways, según la NTSB. El control de tráfico aéreo les ordenó realizar maniobras de aproximación frustrada debido al helicóptero.

"La seguridad SIEMPRE debe ser lo primero", declaró Duffy en la plataforma social X. "¡Acabamos de perder 67 vidas! Se acabaron los viajes en helicóptero para VIP y los entrenamientos innecesarios en un espacio aéreo congestionado del DCA lleno de civiles. Tomen un taxi o un Uber; además, la mayoría de los VIP tienen servicio de autos privados".

Este incidente ocurre tras una colisión mortal en enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército en Washington, en la que murieron 67 personas.

La senadora demócrata Maria Cantwell, miembro de alto rango del Comité de Comercio, organismo que supervisa la FAA, declaró sobre el incidente que "ya es hora" de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la FAA "presten a nuestro espacio aéreo la atención que merece en materia de seguridad".

Emma Johnson, portavoz de Delta Air Lines, afirmó que la seguridad de sus clientes y de todas las personas es lo más importante y que "cooperarán con las autoridades en la investigación".

Republic Airways no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.