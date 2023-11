Balacera en el condado Montgomery deja un muerto y otro herido

Una persona murió y otra resultó herida después de un tiroteo en el condado Montgomery el viernes, informaron las autoridades.

Un joven de 18 años fue trasladado a un hospital en estado crítico. Sin embargo, la policía no precisó la edad del occiso quien fue declarado muerto en la escena.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Las autoridades indicaron que alrededor de las 2 p.m. que respondieron a un tiroteo en la cuadra 18300 de Lost Knife Circle.

La vocera de la policía del condado Montgomery, Lauren Ivy, indicó que la agencia del orden investiga el incidente.

“Hasta este momento no hay ningún sospechoso detenido. La policía está pidiendo a los residentes que si cualquier persona tiene información de estos sospechosos, o si algunos propietarios tienen cámaras de vigilancia, por favor contacten a la policía del condado Montgomery”, exhortó.

Un vecino del área que prefirió permanecer en el anonimato dijo presenciar la balacera.

“Cuando bajé abajo no había nadie, pero sí estaba el muchacho tirado ahí abajo”, relató.

Otros afirman sentirse inseguros y tienen planes de mudarse.

“Sí, yo ya me voy a ir. Sólo esperamos a cargar una casa y me voy. Imagínese, tengo dos niños. ¡Que peligro corremos nosotros aquí si la policía no llega!”, finalizó.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para una actualización de esta noticia en desarrollo.