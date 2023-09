Banda salvadoreña queda fuera de festivales locales y sin hospedaje tras controversial acuerdo

La Banda Municipal de Nahuizalco, cuyos miembros son principalmente niños, fue traída por un empresario del área para participar en eventos culturales en la región del DMV.

Pero la alegría se transformó en desilusión tras un desacuerdo entre las partes.

A pesar de no tener un contrato firmado que le garantizara exclusividad de participación de la banda, el empresario Freddy Martínez decidió cancelar las presentaciones del grupo musical por haber participado en un festival que supuestamente no hacía parte de la programación inicial.

Martínez conoció a la Banda Municipal de Nahuizalco cuando viajó a esa municipalidad en El Salvador y le propuso al director de la banda traerlos para participar en los festivales Guanaco el 10 de septiembre y FiestaDC el 24 de septiembre.

De acuerdo con Martínez, él se comprometió a pagar los boletos aéreos de 23 de las 57 personas que viajarían con la banda, incluidos integrantes de la banda y padres de familia que acompañarían a sus hijos. Los otros 34 pasajes los compraron con el apoyo de miembros de la comunidad.

El domingo, de acuerdo con el director de la banda, minutos antes de la hora establecida para recogerlos para ir al festival Guanaco, Martínez y su entorno cancelaron la participación de la banda por haber ido a tocar a un festival la noche anterior donde estuvieron presentes diputados de El Salvador.

“Yo cuando los traje les dije, ustedes vienen exclusivamente al evento del festival Guanaco y cualquier otro evento siempre y cuando sea un evento cultural. Nada de eventos pagados, nada de eventos políticos, ningún evento. Y del hotel no se me van a mover si el Señor Alfonso Talavera no lo autoriza, porque el Señor Alfonso Talavera está en contacto con el profesor”, dijo Martínez.

Para el director de la banda, Alex Ladín, no es cierto que hayan participado en un evento político.

“No, no, no era un mitin político. Lo vamos a decir como un punto artístico de qué allí había personas, lo que queríamos era agradar a las personas, a nuestros salvadoreños porque habían muchos padrinos de ellos, que ellos querían verlos. Nosotros no andamos metidos en política, sino que lo que nosotros queríamos era agradar a nuestros padrinos”, enfatizó.

Audio enviado la noche del sábado por Alfonso Talavera, colaborador del empresario Freddy Martínez, le informaba al director de la banda que por razones de mal tiempo no debían salir.

Sin embargo, al enterarse de que la banda salió a presentarse en otro evento, Martínez le hizo una advertencia al director de la banda.

“A partir de hoy, le digo, yo me desligo. Dejó la responsabilidad en sus manos y en la de los padres de familia, porque para eso venían ellos, para cuidar estos niños, y ¿cómo permitieron estos padres de familia que estos niños salieran, sin la autorización de nosotros y el transporte que nosotros habíamos autorizado? Desde aquí yo me desligo de ustedes. Que la persona que les hizo este viaje, pues que les ayude a solucionar”, dijo Martínez.

Esta decisión dejó a 57 personas, entre ellas 23 menores de edad, sin hospedaje por el resto de su estadía. El vuelo de regreso lo tienen programado para el 24 de septiembre .

“Ellos me fueron bien claros ayer, que me despreocupara de eso. Un padre de familia arrogante me salió ayer [a decir] – ‘Si es tu decisión, despreocúpate que nosotros sabemos cómo resolver el problema’. Si el padre me dice eso, que uno de sus hijos tiene resuelto el problema, ¿por qué me voy a preocupar yo?” continuó Martínez.

De acuerdo con la carta de invitación que el empresario envió a cada integrante de la banda, ellos venían a tocar a dos festivales, el de Guanaco el 10 de septiembre y FiestaDC el 24 de septiembre.

“De mi parte, yo ya comuniqué a FiestaDC que yo ya no tengo ninguna responsabilidad directa con ellos porque los padres el día de ayer asumieron la responsabilidad”, explicó Martínez.

Telemundo 44 habló con la directora del festival FiestaDC, y ella dijo que esta banda nunca ha estado en la programación de su festival.

Para los jóvenes músicos, la desilusión es total por no haber tocado en los festivales por los que viajaron.

“Fue un golpe bastante duro. No los no esperábamos, pero gracias a Dios hay muchas personas que siempre nos están apoyando”, dijo la integrante Melany López.

“Me he sentido un poco decepcionado, pero a la vez feliz porque ya estamos aquí. Ha habido muchas personas que nos han recibido muy bien, nos han tratado muy bien y pues, a pesar de todo, me siento muy bien ya”, indicó, por su parte, Milton Navarrete.

El lunes después de las 11 a.m., los integrantes de la banda quedaron sin hospedaje. En ese momento, personas de la comunidad llegaron al hotel donde estaban hospedados para ayudarlos a quedarse en viviendas de residentes del área.