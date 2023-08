“Me golpearon literalmente durante 2 minutos”: bomberos de DC dicen enfrentar un aumento en agresiones

Myisha Richards, una bombero de Washington DC, siempre se consideró una de "los buenos", pero mientras sigue recuperándose de una brutal agresión, que según ella se produjo a manos de un paciente que pidió ayuda.

Richards y su compañero respondían a una llamada de alguien que tenía problemas para respirar. Minutos después, Richards era la que necesitaba ayuda.

Poco después de llegar al apartamento al suroeste del Distrito la tarde del 31 de julio de 2020, las personas que estaban dentro empezaron a pelear, según Richards. Ella y su compañero decidieron irse, pero antes de que pudieran llegar a las escaleras y pedir refuerzos policiales, Richards fue atacada, afirmó.

"La chica saltó por encima de la barandilla, bajó y empezó a golpearme", explicó. "Luego bajó la otra chica, la paciente (con problemas respiratorios) por la que estábamos allí. Me golpearon literalmente durante dos minutos".

Richards dijo que lo último que recuerda es que pidió ayuda por radio y que vio el zapato de una de las mujeres mientras le daba patadas en la cara.

Cuando llegó al hospital, necesitó puntos de sutura por encima del ojo, tenía moratones en la cara, una conmoción cerebral y le faltaba pelo de donde, según ella, las agresoras le arrancaron puñados de la cabeza.

Cuando fue interrogada por la policía, una de las mujeres le dijo a los oficiales: "Se habían peleado con el personal de emergencias porque no estaban contentas con sus servicios", según registros judiciales obtenidos por el equipo de investigaciones de nuestra cadena hermana, el News4 I-Team.

De acuerdo a estos documentos, las dos mujeres fueron detenidas, pero se retiraron los cargos contra una de ellas. La otra fue condenada a más de 60 horas de servicio comunitario.

Richards afirma que, años más tarde, sigue sufriendo las secuelas del ataque.

"Somos los buenos", dijo Richards, al tiempo que agregó: "Siento que muchas cosas han cambiado".

El análisis del I-Team sobre la violencia a la que se enfrentan los bomberos y los técnicos de emergencias médicas en las calles se produce en un momento en que, según fuentes internas, los ataques violentos van en aumento.

Hace apenas unos días, se desestimaron los cargos de agresión contra dos bomberos de Washington. Esos bomberos habían sido vistos en video golpeando a una persona mientras otros bomberos atendían a otro individuo cercano. Los bomberos siempre sostuvieron que fue un transeúnte quien inició la agresión.

"Yo diría que la situación está empeorando", dijo David Hoagland, el presidente del sindicato de bomberos de Washington. Los bomberos son golpeados "con bastante frecuencia", según Hoagland, pero es difícil encontrar cifras oficiales.

Después de ser agredida, Richards relató al I-Team: "Simplemente me movía de forma diferente porque siempre estaba en alerta máxima". Con el tiempo, dijo, el trastorno de estrés postraumático que resultó de su ataque siguió acumulándose por dentro. Volvió al trabajo, pero se retiró, dejó de ver a sus amigos, bebía demasiado y un día, mientras respondía a una llamada de emergencia, ya no podía hacer su trabajo.

"Me quedé paralizada", dijo Richards al I-Team. "En realidad no podía funcionar, lo único que me preocupaba era qué estaban haciendo los demás y cómo podíamos salir de allí".

Terminó su turno y se internó en un centro de rehabilitación de 45 días en Maryland exclusivamente para bomberos con problemas de adicción y estrés postraumático. El Centro de Excelencia está financiado por la Asociación Internacional de Bomberos para sus miembros.

Ahora que ha vuelto al trabajo, Richards quiso expresarse.

"Me gusta hablar de ello porque no soy la única", continuó. "Y creo que todos nos encontramos en esa situación en la que pensamos que somos los únicos, y a veces hablar de ello ayuda a otras personas".

La mayoría de los departamentos no llevan registros, y Hoagland dijo que muchos bomberos consideran algunas agresiones de pacientes como "parte del trabajo."

El Centro FIRST de la Universidad de Drexel rastrea las agresiones a bomberos "cubiertas por los medios". En 2021, los investigadores rastrearon informes en línea de bomberos agredidos mientras están trabajando y encontraron 350 en todo Estados Unidos. Un año después, en 2022, los investigadores encontraron 593.

Jennifer Taylor, directora fundadora del centro, advirtió al I-Team que los datos sólo informan de las agresiones escogidas y reportadas por los medios de noticias. No niega que los bomberos se enfrentan a duras condiciones en las calles de Estados Unidos.

"La primera vez que alguien te agrede, nunca lo vas a olvidar y nunca vas a hacer el trabajo igual", dijo.

FEMA y la Asociación Internacional de Bomberos ayudan a financiar el trabajo del FIRST Center, que se dedica exclusivamente a estudiar la seguridad y las heridas de los bomberos.

Taylor advierte de que el personal de los servicios de emergencias del país está saturado de trabajo y no tiene tiempo para recuperarse del estrés postraumático tras ver situaciones traumáticas o pacientes violentos.

"Colgamos una teja que dice: si necesitas algo, llama al 911, pero no dotamos de personal para ello", dijo. "No tenemos suficientes primeros auxilios para responder a los 29 millones de llamadas que recibimos el año pasado, así que estamos haciendo el trabajo a costa de este personal, que no puede recuperarse del estrés cotidiano de tener que realizar 15 ó 20 trabajos para quién sabe qué".

Taylor y su equipo del FIRST Center están desarrollando programas de formación para hacer frente a esta nueva amenaza.

"No hay nada que enseñe a un paramédico o a un socorrista de un cuerpo de bomberos que el trabajo puede volverse violento, hasta ahora", afirma.

El centro ha elaborado un modelo de políticas SAVER para que lo adopten los cuerpos de bomberos:

Permitir que el personal en el lugar de los hechos decida abandonar una llamada insegura con o sin paciente.

Obligar a los despachadores a compartir información sobre lugares violentos previamente conocidos.

Enviar a la policía junto con los bomberos y los servicios de emergencias a las llamadas potencialmente peligrosas.

Aumentar las denuncias de violencia y compartir esa información dentro de los departamentos.

DETALLAN EL POSIBLE ORIGEN DEL PROBLEMA

Especialistas explicaron al I-Team que la adicción y las enfermedades mentales no tratadas alimentan muchas de las agresiones. Se producen no sólo en las llamadas por emergencias sanitarias, sino incluso a veces al acudir a una vivienda en llamas.

El sindicato que representa a los bomberos de DC desearía que sus miembros recibieran formación en técnicas usadas para reducir conflictos.

Hoagland confirmó que recibir golpes o patadas se considera parte del trabajo mientras que no se trate de una lesión grave.

"Creo que, lamentablemente, va en esa dirección, pero nos estamos dando cuenta de que eso realmente tiene que cambiar", destacó.

El Departamento de Bomberos de DC sigue ofreciendo a todos sus miembros asesores profesionales, pero ha experimentado un crecimiento anual del 10-15% en el número de visitas de asesores.

"Creo que lo necesitan ahora más que nunca", dijo el teniente Dan Brong, uno de los responsables del programa. "Estamos viendo más y más llamadas horribles".

Brong explicó que, después de una llamada especialmente traumática o agresiva, los compañeros consejeros se ponen en contacto con los bomberos y les ofrecen apoyo y recursos para hacer frente a sus problemas.

En el condado Loudon, los bomberos y los expedidores disponen de nuevas herramientas para hacer frente a los cambios, en parte después de que los bomberos se encontraran con un arma de fuego tras responder a una llamada por una posible emergencia médica.

Los bomberos fueron enviados a una supuesta parada cardiaca, pero no pudieron entrar en la vivienda cuando llegaron. Tras varios minutos llamando y mirando por las ventanas, tuvieron que forzar la entrada. Cuando lo hicieron, el hombre, que había estado dentro durmiendo (y no en parada cardiaca), tenía un arma en la mano. Afortunadamente, no hubo disparos.

Ahora, antes de que los bomberos de Loudoun entren por la fuerza en una casa, recaban más detalles sobre quién podría estar dentro de los vecinos, los agentes o si ha habido antecedentes de violencia en esa dirección.

Loudoun despacha ahora las llamadas con pistas importantes para los equipos que responden, describiendo las escenas como calientes o frías. Una escena caliente es un código que los bomberos conocen. Significa ser cauteloso. En algunos casos, esperar a que la policía se les una. Todo está pensado para evitar que los bomberos se conviertan en objetivos.

"Son muy conscientes del riesgo", afirma Daniel Neal, jefe del batallón de bomberos del condado Loudoun. "Y, ya sabes, todo el mundo quiere volver a casa".

Redactado por Ted Oberg, producido por Rick Yarborough, rodado por Steve Jones y Jeff Piper, y editado por Steve Jones.