Buscan a desconocido que agredió a salvadoreña en su propia casa en Silver Spring

Una mujer salvadoreña asegura haber vivido momentos de pánico al ser agredida por un hombre desconocido en su propia casa en Silver Spring, Maryland, y dice que está viva de milagro.

La ofensa habría sucedido en plena mañana cuando la víctima salió a botar la basura, y al regresar a su casa, sintió como alguien entró y se abalanzó sobre ella.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

La mujer atacada afirma que el sospechoso le tocó sus partes privadas, agarrándola por el cuello.

“Yo dije me va a matar y yo pregunto por qué, y a mí sólo se me vino a la mente llamar a mi esposo”, dijo.

Esa acción de la mujer le salvó la vida. Aunque estaba sola en su apartamento cuando el agresor entró en su vivienda, al llamar a su esposo se asustó.

“Yo lo llamé como insinuando que no estaba sola, y en ese momento, como el baño está como que flocha, se siente como que alguien flocha, pero pues no hay nadie”, dijo. “Y en ese momento que yo llamé a mi esposo se sintió como que alguien flochó el baño y se asustó y salió. Me golpeó esta parte de acá de la boca, en la boca me golpeó, pero lo que más me lastimó fue el cuello”.

Pero la mujer no pudo identificar a su agresor.

“Era un tipo, andaba enmascarado, andaba guantes y yo pienso que él ya ha agredido así porque desde que entró ya venía preparado”, dijo.

Kathy Estrada, la subdirectora de la división de víctimas especiales, hace una recomendación importante en un caso como este.

“Si usted se encuentra en la situación es una persona la quiere atacar o hacer daño, empieza gritando, como use esa voz que Dios le dio. Empiece a gritar, dígale que no, grite ayuda o también diga, ‘help’ en inglés, pero póngase recio para que la gente pueda oír, porque cuando uno llega gritando se para y se queda mirando a ver qué está pasando y a ver cómo se le puede ayudar”, aconsejó.

Las autoridades recomiendan cerrar con llave su apartamento, casa y carro, revisar la parte trasera y el baúl de su vehículo y tratar de salir acompañada. Otro consejo que ofrecen es comunicarse con algún ser querido por videollamada si está en la calle y se siente bajo peligro.

Para la víctima, el delito cambió su vida.

“Yo salgo a la calle y si siento que me miran, a veces siento que alguien anda detrás, pero me gusta estar en lugares donde hay gente, no me gusta estar aquí, no me siento bien”, dijo.

En un caso como este, la recomendación es por supuesto denunciarlo a la policía.



El condado Montgomery también ofrece clases de defensa personal que se pueden tomar de manera presencial o en línea.