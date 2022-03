Buscan liberar buque encallado en el Chesapeake Bay

WASHINGTON - La Guardia Costera de EE. UU. intentaba liberar este miércoles un enorme buque portacontenedores encallado en la bahía de Chesapeake desde hace dos semanas.

El esfuerzo será similar al hecho el martes, que involucró cinco botes remolcadores que tiraron de la embarcación Ever Foward, de unos 1,000 pies, que quedó atrapada en el suelo lodoso de la bahía, justo al norte del Puente del Chesapeake Bay, según un boletín de seguridad.

Si eso no funciona, un tercer intento se llevará a cabo la próxima semana, con dos barcazas además de los cinco botes remolcadores. Si aún así el buque sigue encallado, las autoridades han dicho que se tendrán que remover los casi 5,000 contenedores de alimentos secos para alivianar la carga.

La operación para liberar un bote de ese tamaño que está encallado es delicada. Según la Guardia Costera, un arquitecto naval está a bordo, constantemente evaluando la estabilidad de la embarcación, y regularmente se están vigilando los tanques de combustible y de agua de lastre para garantizar que no haya contaminación en la bahía.

El buque, operado por la compañía Evergreen Marine Corp, radicada en Taiwan, se dirigía al puerto de Baltimore desde Norfolk, Virginia, el 13 de marzo cuando quedó atrapado en la bahía.

No se han reportado heridos, daños o posible contaminación, precisó la Guardia Costera. La corporación no ha determinado qué causó que el buque quedara atrapado. Afortunadamente, este está fuera del canal de navegación por lo que no ha causado bloqueos.