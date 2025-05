Cancelan el concierto de Shakira en el Nats Park

Los fans de Shakira en el área de Washington DC al parecer se quedaron vestidos y alborotados tras la cancelación del concierto pautado para el sábado en el Nats Park, confirmaron los Washington Nationals.

"Debido a complicaciones con el concierto anterior en Boston, la producción completa de la gira de Shakira no pudo ser transportada a Washington DC a tiempo para su presentación programada en el Nationals Park el sábado 31 de mayo. Como resultado, el concierto en DC ha sido cancelado", indicó el equipo en un comunicado.

Los Nationals también indicaron que reembolsarán el dinero de los boletos.

"A pesar de todos los esfuerzos para que se realice, no es posible seguir adelante según lo planeado. Los reembolsos se emitirán automáticamente para las compras en Ticketmaster y nationals.com; no se requiere ninguna acción adicional", señalaron.

"Para las entradas compradas a través de distribuidores externos (StubHub, SeatGeek, Vivid Seats, etc.), los fans pueden contactar directamente con su punto de compra", agregó el equipo.

Shakira, la sensación del pop colombiano de principios de la década del 2000, tenía previsto presentarse en Washington DC como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran".

La actuación en el Nationals Park también sirvió como concierto de bienvenida para el WorldPride DC, con Shakira como cabeza de cartel.

Su concierto del jueves en el Fenway Park de Boston también fue cancelado horas antes de su inicio. No se aclaró de inmediato el motivo de la cancelación, ni si fue la misma razón por la que se canceló el evento en Washington DC.

El Washington Blade informó que el concierto en Boston se canceló "debido a problemas con la seguridad del escenario". Nuestra cadena hermana News4 aún no ha confirmado esta información.

Por su parte, Shakira expresó su tristeza ante la cancelación a través de un comunicado:

“Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington DC. Espero poder regresar a Washington DC tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”, finalizó.

Esta noticia está en desarrollo. Manténgase al tanto de las novedades con Telemundo 44.