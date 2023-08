Organización CASA en Fairfax busca voluntarios para servicios de protección a menores

La organización Fairfax CASA está en búsqueda de voluntarios ante la entrada de cientos de menores al sistema de bienestar infantil.

Gran parte de los participantes son hispanos o negros y tienen historial de violencia doméstica y abuso sexual.

"Cuando uno va solucionando con paciencia y con determinación, poco a poco y se ve como la familia se va formando y va en el sentido correcto, uno sabe que usted ha hecho la diferencia en la vida de esos niños”, aseguró el voluntario José Garzón.

El rápido aumento de menores ingresando al sistema de bienestar infantil tiene a las autoridades en jaque. En el último año el incremento fue de un 138%, obligándolos a recurrir a los servicios de Fairfax CASA.

"Son niños que están en una situación muy difícil con sus familias. Necesitamos más voluntarios que puedan ayudar a estos niños y ponerlos en un camino con mayor esperanza y con recursos para poder salir de esta situación", precisó, por su parte, Paula Salguero.

La entidad necesita personas que los visiten mensualmente y sirvan como guías para restablecen sus vidas. Unas cuantas horas, afirma don José, podrían cambiar su futuro.

“Un poco de deseo, un poco de empeño, un poco de trabajo, puede hacer la diferencia entre que un niño entre a la escuela y que cumpla sus tareas y fracasar”, destacó Garzón.

Para ser voluntario es necesario:

Ser mayor de 21 años

Pasar la verificación de antecedentes

Hablar español e inglés

Contar con horario flexible

Ser compasible

“Es una persona en la cual el niño confía. El voluntario de CASA no es responsable económicamente por el niño, no lo tiene que traer a su casa, no tiene que hacer el rol de padre y él conecta a los recursos que hay en la comunidad”, finalizó Salguero.

Para más información, visita esta página web.