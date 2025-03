“Como vivir en una habitación oscura”: describen los centros de detención de ICE

Mientras la administración Trump trabaja para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, las autoridades buscan más espacio para los detenidos. El responsable de la administración en materia fronteriza declaró recientemente que se necesitan 100,000 camas adicionales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) cuenta con más de 100 instalaciones en todo el país, muchas de ellas privadas. Más de 43,000 inmigrantes se encuentran actualmente bajo custodia de ICE, según TRAC, una organización no partidista de investigación de datos de la Universidad de Syracuse. La cifra ha aumentado en el último mes.

El equipo de investigación de nuestra cadena hermana News4 conversó con expertos y personas que han estado en el sistema sobre cómo es la experiencia de estar allí.

En la oficina local de ICE en Baltimore, el equipo de investigación pudo observar cómo se procesa a los inmigrantes detenidos. Los funcionarios buscan procesar a los inmigrantes con rapidez, según Matt Elliston, director de la oficina local.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“No queremos que nadie esté aquí más de 12 horas”, acotó.

Pero eso no siempre es posible.

“Ayer, como saben, tuvimos que enviar a 40 personas a Denver, Colorado. Estas personas estarán aquí un par de días antes de que podamos hacer ese cambio”, explicar Elliston.

Los inmigrantes que enfrentan la deportación ya no se alojan en Maryland debido a la Ley de Dignidad, No Detención de 2021, que prohíbe a los gobiernos locales firmar contratos con el ICE para los detenidos.

“Me veo obligado a separarlos de sus familias y abogados y enviarlos a otras partes del país”, señaló Elliston.

Los residentes locales detenidos a menudo son enviados a centros en Virginia, como el Centro de Detención de Farmville y el Centro de Detención de Caroline, o el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en Pensilvania, si hay espacio.

Expertos y abogados de inmigración dicen que esas plazas están llenas o casi llenas. El Equipo de Investigación contactó a ICE para obtener el número total de inmigrantes detenidos localmente, pero no hemos recibido respuesta.

Michael Lukens, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, suele estar en centros de detención.

“Se supone que es una detención civil, pero si alguna vez vas a un centro de detención de ICE, es una cárcel. Parece una cárcel”, detalló.

Lukens ayuda a las personas detenidas a comprender sus derechos y afirma que las condiciones pueden ser difíciles.

“Las condiciones de vida son bastante duras”, enfatizó. “La comida no es muy buena. No hay privacidad. Hay muy poco contacto con el mundo exterior. Hay hacinamiento”.

Añadió que lo que se supone que es una detención civil a menudo puede parecerles más criminal a sus clientes.

"FUE DURO PSICOLÓGICAMENTE"

Abdoulaziz Moussa Djibril, quien ahora es residente legal, pasó casi cinco meses en Farmville tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Dulles en 2019.

"Me pidieron que me pusiera un mono amarillo", sostuvo. "Y, para ser honesto, ahí fue donde me quedé sin palabras".

Comentó que llegó a Estados Unidos en busca de asilo desde su país natal, Yibuti, en África, donde trabajó como abogado, juez y asesor legal.

"Fue duro psicológicamente", reiteró sobre su estancia en Farmville. "Era como alguien que vive en una habitación oscura".

LO QUE ENCONTRARON LAS INSPECCIONES DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE FARMVILLE

Farmville es uno de los centros de detención más grandes de la zona, construido originalmente para albergar a más de 700 personas. El ICE comenzó a alojar allí a inmigrantes detenidos en 2010.

Fue una de las cuatro instalaciones que un grupo de senadores solicitó el cierre el año pasado debido a las "horribles condiciones, bien documentadas".

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional inspeccionó Farmville tras una queja presentada en 2024 por el Proyecto Nacional de Inmigración que involucraba acusaciones de uso de la fuerza por parte de los guardias, falta de acceso a lavabos y artículos de aseo, y hacinamiento. La CRCL finalmente formuló 33 recomendaciones; el ICE estuvo de acuerdo con 21 de ellas.

Sin embargo, al buscar el memorando que detalla esas preocupaciones sobre derechos civiles en el sitio web del DHS, no está disponible. Un portavoz del DHS declaró a News4 que los informes no están disponibles actualmente para una revisión de cumplimiento de las órdenes ejecutivas del presidente.

El Equipo de Investigación también encontró una inspección de Farmville realizada en diciembre, parte de una inspección de cumplimiento del ICE, que detectó múltiples infracciones, incluyendo evaluaciones de salud mental incompletas, controles de bienestar irregulares para detenidos bajo vigilancia por suicidio y falta de reporte de enfermedades transmisibles.

El Equipo de Investigación contactó al ICE y a Abyon, la entidad que administra Farmville, sobre estas quejas, pero aún espera una respuesta.

ESPACIO DE DETENCIÓN MUY LIMITADO

Mark Krikorian, director ejecutivo del centro de estudios conservador Center for Immigration Studies, afirmó que la detención ha sido parte de la política federal de inmigración desde el principio.

“La detención ha sido algo necesario”, aseguró.

Detener a inmigrantes indocumentados es más necesario ahora debido a la gran cantidad, añadió.

“Debido a la inmigración ilegal masiva, que realmente no era posible antes de que el transporte y las comunicaciones se volvieran tan baratos y fáciles, las cifras y la escala de la detención no eran grandes. Pero se han vuelto así, inevitablemente debido a los cambios tecnológicos son realmente importantes", subrayó Krikorian.

“Están siguiendo a los hispanos”: Jensy Machado dice que, al parecer, fue confundido con otro hombre que tiene una orden de deportación. Cuando los agentes verificaron su estatus legal, le quitaron las esposas.

"Tenemos un espacio de detención muy limitado aquí en la Costa Este. Todos compartimos los mismos recursos de detención", señaló Elliston, director de la Oficina de Campo de ICE.

Ese hacinamiento, junto con las presuntas malas condiciones, lleva a algunos detenidos a abandonar el país por su cuenta, según Lukens, del Centro Amica.

"No nos extraña que nuestros clientes nos digan que están experimentando lo que llamamos fatiga de detención porque simplemente no soportan el aislamiento", finalizó.

Informado por Tracee Wilkins, producido por Rick Yarborough, filmado por Steve Jones, Jeff Piper y Jerry Lawlor, y editado por Steve Jones.