Cerrarán 5 estaciones de Metro en la línea naranja durante el verano de 2022

Si transitas regularmente por el lado este de la línea naranja de Metro, es tiempo de pensar en cambiar esa rutina, ya que cinco estaciones cerrarán durante todo el verano para que se puedan hacer mejoras en las plataformas.

Haz clic para leer el anuncio de Metro completo.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Aquí todo lo que tienes que saber.

¿Cuáles estaciones cerrarán?

Las cinco estaciones están todas en la línea naranja en Maryland y D.C.

New Carrollton (Maryland)

Landover (Maryland)

Cheverly (Maryland)

Deanwood (noreste de D.C.)

Minnesota Avenue (noreste D.C.)

Mientras no estén abiertas, no habrá servicio en la línea naranja entre las estaciones Stadium-Armory y New Carrollton. Los trenes sólo estarán disponibles entre Vienna y Stadium-Armory.

¿Por cuánto tiempo estarán fuera de servicio?

Las estaciones afectadas estarán cerradas desde el 28 de mayo hasta el 5 de septiembre, que es el Día del Trabajo. En total sería un proyecto de casi 10 semanas.

Te puedes registrar aquí para recibir actualizaciones de Metro por correo electrónico sobre el esfuerzo.

¿Serán afectadas otras líneas?

El servicio en las líneas plateada y azul también será afectado los fines de semana en áreas donde operan esas líneas en conjunto con la línea Naranja.

Los fines de semana no habrá servicio entre Stadium-Armory y New Carrollton/Benning Road en las líneas naranja, azul o plateada. La línea naranja operará sólo entre Vienna y Ballston, y los pasajeros deberán transferirse a/de la línea plateada como alternativa.

Las líneas azul y plateada operarán en dos segmentos los fines de semana:

Línea azul: entre Stadium-Armory y Franconia-Springfield, y entre Benning Road y Largo

Línea plateada: entre Stadium-Armory y Wiehle-Reston East, y entre Benning Road y Largo

Las líneas roja, amarilla y verde no estarán afectadas.

¿Por qué estarán cerradas estas estaciones?

Están cerrando para la última parte del Proyecto para Mejorar las Plataformas de Metro. Metro ha estado reconstruyendo plataformas en estaciones al aire libre que se han deteriorado debido a estar expuestas a los elementos, según la agencia de tránsito.

Metro también estará agregando baldosa antideslizante por las estaciones, luces LED, pasamanos iluminados y nuevos albergues en las plataformas con enchufes y monitores con un mapa digital y más información.

¿Cuáles rutas de Metrobús funcionan como formas de transporte alternativas?

Metro ha proporcionado una larga lista de rutas de Metrobús que sus pasajeros pueden usar. El servicio de bus regular ofrecido por Metrobús y TheBus del condado de Prince George's continuará operando en las estaciones cerradas.

¿Se puede estacionar en las estaciones afectadas?

El estacionamiento será gratis para los clientes de Metro en las cinco estaciones cerradas.

Sin embargo, el 25% del lote en Landover, el 75% del lote en Cheverly y el 50% del lote en Deanwood estarán cerrados.

Además, el lote de la estación Minnesota Avenue estará cerrado desde el sábado 28 de mayo.