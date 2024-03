Cerrarán un refugio para migrantes que llegaron en autobús a DC

Al parecer el cierre del refugio para migrantes que funciona en el hotel Days Inn ubicado en la New York Avenue en el noreste de DC estaría previsto para finales de esta semana.

Según varias de familias, hace días comenzaron a vaciar el lugar en busca de otros refugios.

Según la administración de la Alcaldesa Muriel Bowser, desde noviembre no llegan autobuses al Distrito con migrantes provenientes de estados fronterizos, lo que ha planteado un panorama diferente para la capital.

“Nosotros entramos a Estados Unidos el dos de este mes”, dijo Jonathan Vera, un migrante venezolano.

Durante un recorrido el miércoles, varias familias migrantes aseguraron que llegaron hace solo unos días a DC.

“Fuimos ahí al [SAMU First Response] a ver si nos recibían ahí y nos tuvieron ahí tres días nada más. Nos dijeron que no podíamos estar ahí porque el estado dijo que no pueden estar ahí y esas cosas”, dijo una migrante llamada Francisca. “Estoy durmiendo en el carro con mis dos hijos porque… no tengo a dónde más ir”.

Un vocero del Departamento de Servicios Humanos de DC, que supervisa a la Oficina de Migrantes, indicó que siguen ayudando a las familias que llegan y que otros dos refugios, Harbor Light y Reception and Respite Center, permanecen abiertos. Además, en el primero al momento albergaban a unas 223 personas.

"Yo mientras que me salgan mis papeles y ellos me ayuden yo aspiro un mes o dos meses”, dijo Vera. “Tomen en cuenta a las personas que acaban de llegar, o que vienen llegando y tomen las medidas que ellos tengan que tomar”.

Según cifras oficiales, la ciudad ha invertido más de $59 millones en servicios para migrantes, como vivienda y comida, y alrededor de $9 millones de ese total han sido reembolsados ​​por el gobierno federal.

Pero, ¿qué pasará con el financiamiento a futuro?

“La Oficina de Migrantes continuará recibiendo fondos de acuerdo con nuestras necesidades”, afirmó Bowser. “Nuestros residentes han sido muy claros sobre la necesidad de que la Oficina de Migrantes sea un espacio humanitario que ayuda a la gente para que lleguen a su destino final. Esa continúa siendo nuestra misión”.

En octubre, Telemundo 44 informó sobre presuntos desalojos de migrantes de los refugios de la ciudad y el rechazo hacia la medida por parte de las organizaciones que ayudan a estas personas. El miércoles, los migrantes creen que aún no es momento de cortar definitivamente con las ayudas.

“A la gente la vas a conseguir aquí a las 6, 7 de la mañana que duermen ahí más de 15 familias, 10 familias ahí en carro”, dijo Vera.

Aseguran que aguantan la situación hasta recibir una oportunidad.

“Le pedimos el permiso de trabajo para trabajar, para no estar más en los refugios, para no ser un peso para acá para el gobierno”, dijo Vera.

El gobierno de DC ha dicho que tanto el Departamento de Servicios Humanos como las organizaciones con las que trabajan conectan a los migrantes con diversos recursos, incluyendo legales.