Colectivo local exige que se incluya a Guatemala bajo el programa del TPS

Determinados a cambiar las estadísticas, un grupo de guatemaltecos se unió para exigirle al gobierno de Biden que incluya al país dentro del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Estamos impulsando una campaña que se titula, Hablemos del TPS para Guatemala porque queremos hacer visible esta demanda de nuestra comunidad y específicamente el objetivo es que las autoridades empezando con el presidente Biden, nos escuchen y que salgamos de las sombras con nuestra comunidad", puntualizó el director de la Asociación Guatemaltecos sin Fronteras, Carlos Lam.

El colectivo afirma estar en el olvido de quienes toman las decisiones en Estados Unidos. Se trata de hombres y mujeres que aseguran aportar grandemente a la nación norteamericana pero sin ningún tipo de reconocimiento.

Este es el caso de Leticia Loayes quien luego de vivir 16 años en el país, dice estar cansada de trabajar duro y ver como otros avanzan mientras ella se queda aparentemente estancada a falta de oportunidades.

“Ellos pueden estar en trabajos del gobierno federal y en cambio nosotros no podemos. El trabajo que tenemos es el más bajo y con sueldo más bajo. Ellos tienen una posibilidad más que nosotros", destacó.

Guatemala es el único país que integra el triángulo que no cuenta con el estatus de protección temporal. Se estima que en EEUU hay alrededor de 3 millones de guatemaltecos y aunque no todos no cuentan con documentos legales para residir en el país, la gran mayoría lo son.

Juntos afirman cumplir con los requisitos para que el presidente Biden les otorgue este beneficio migratorio a la brevedad posible.

“En los últimos 20 años han ocurrido alrededor de 15 desastres naturales. Entre erupciones volcánicas, huracanes y tormentas. A nivel mundial Guatemala es el país #7 en cuestión de desastre naturales”, explicó Lam.

Además, el colectivo asegura tener grandes extensiones de territorio que ya no es cultivable, forzando a los pueblos indígenas a emigrar.

El gobierno de Estados Unidos anunció en noviembre la extensión del TPS para personas provenientes de Haití, El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal hasta el 30 de junio de 2024.