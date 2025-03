¿Cómo los agentes de ICE realizan arrestos en Maryland? Esto responde el director

Es media mañana en Hagerstown, Maryland, y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llevan horas trabajando. Forman parte de los esfuerzos intensificados del presidente Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados.

Tras horas de vigilancia, el Equipo de Investigación de News4 presenció el momento en el que los agentes realizaron su tercer arresto del día.

"Somos de inmigración. Tenemos una orden de arresto", le dijo uno de los agentes a un hombre venezolano de 47 años que se detuvo al acercarse a su camioneta de trabajo. La agencia indicó que tenía antecedentes penales por drogas y armas, pero no tenía cargos penales pendientes.

"Así que finalmente salió de su casa y pudimos detenerlo antes de que se escapara", explicó Matt Elliston, director del ICE de Maryland. "No tenemos ninguna razón para sospechar que la esposa esté aquí ilegalmente".

Dejaron las llaves del auto del hombre en el buzón porque su esposa no abrió la puerta.

Ya había sido un día ajetreado para el equipo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE. Nuestra cadena hermana News4 observó cómo los agentes se reunían a las 4 a. m. en el estacionamiento de un centro comercial.

"Hoy vamos a tener tres objetivos", explicó uno de los agentes al grupo, al que se unieron miembros de Investigaciones de Seguridad Nacional y miembros de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

"Buscamos amenazas a la seguridad pública, ¿verdad? Pandilleros, delincuentes sexuales, criminales", dijo Elliston.

Según ICE, todos los objetivos de ese día tenían órdenes finales de deportación, lo que significa que un juez de inmigración ordenó su deportación. Utilizaron lo que se conoce como órdenes administrativas para realizar los arrestos.

"Si no podemos arrestarlos en un lugar público, intentaremos obtener una orden judicial penal de la fiscalía de Estados Unidos para poder derribar la puerta", detalló Elliston.

Elliston dijo que madrugar es mejor para su equipo, ya que la mayoría de los objetivos salen temprano de casa para ir a trabajar.

"Arrestar a alguien medio dormido a las 5 de la mañana es menos probable; estadísticamente, hay menos probabilidad de que se defienda", sostuvo.

En cuanto a sus objetivos: "Solo hacemos una aplicación de la ley específica. Usamos pistas basadas en inteligencia. Conocemos a los objetivos que perseguimos. No hacemos redadas. No vamos puerta por puerta. Eso nunca lo ha hecho el ICE", aclaró Elliston.

¿QUÉ ES UN "ARRESTO COLATERAL"?

Pero hay una diferencia con las administraciones anteriores: el equipo de Elliston puede realizar lo que se denomina arrestos colaterales de inmigrantes indocumentados que encuentran y que no enfrentan cargos penales adicionales.

"Seguimos buscando a las peores personas, solo que ahora, si nos encontramos con alguien junto a él, que también esté aquí ilegalmente, también lo arrestaremos", recalcó Elliston.

Eso ocurrió después de que los agentes esperaran más de dos horas cerca de la casa de un hombre de El Salvador. ICE dijo que fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y homicidio por negligencia.

El año pasado no pudieron realizar la vigilancia debido a una política de 2011 que les impedía buscar a personas cerca de lugares sensibles como escuelas e iglesias. El Departamento de Seguridad Nacional anuló esa política en enero.

"Este es un gran ejemplo de por qué cambiamos la política de lugares sensibles, porque este edificio detrás de nosotros es una iglesia bautista. A pesar de que no hacemos nada en la iglesia, ni siquiera se nos permitiría estacionar en un estacionamiento. En realidad, en cualquier lugar en un radio de dos cuadras de aquí", explicó Elliston.

El director de ICE de Maryland también dijo que recibe constantemente llamadas preguntando sobre posibles acciones de ICE en las escuelas. Añadió que eso no ha sucedido en Maryland.

Después de que los agentes detuvieran al hombre salvadoreño, también detuvieron a su hermano, en un arresto colateral.

"También sabemos que su hermano fue deportado previamente. Por lo tanto, ya había sido expulsado de Estados Unidos", subrayó Elliston.

DEFENSORES DE INMIGRANTES EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN

Algunos defensores de inmigrantes le dicen al I-Team que les preocupa que este aumento de arrestos sea injusto para algunos.

"Esto representa un cambio radical y una escalada en el trato que reciben los inmigrantes", recalcó Michael Lukens, del Centro AMICA para los Derechos de los Inmigrantes, que trabaja para ayudar a los detenidos a conocer sus derechos.

"Creo que lo que realmente me preocupa es que no se mira a alguien nacido en Estados Unidos, con antecedentes penales, y se dice: 'Bueno, es un delincuente para siempre'. ¿Verdad? No se le etiqueta de delincuente y se le convierte en ciudadano de segunda clase. ¿Por qué está bien hacer eso con un inmigrante?", preguntó.

Ama Frimpong es la directora legal de CASA.

"La tensión es definitivamente mucho mayor. Creo que hay mucha preocupación dentro de la comunidad inmigrante en este momento", reiteró.

Arlington tiene una política de confianza que asegura que la policía no coopera con ICE. Sin embargo, organizaciones dicen que la falta claridad en el lenguaje permite la comunicación de la policía con ICE en otras circunstancias.

Parte de ese temor, según Frimpong, es por las familias que podrían perder a un padre o al sustentador de la familia por la deportación.

"Veo, ya sabes, madres, ¿verdad? Que intentan consolar a sus hijos. Y, ya sabes, intentan decirles que todo estará bien cuando en realidad no saben si todo estará bien", reconoció.

Cuando el I-Team le preguntó por qué los inmigrantes están dispuestos a arriesgarse a la deportación, respondió: "Porque para muchas personas esta es una vida mejor".

"Creo que el verdadero peligro aquí es que los grupos de defensa de los inmigrantes les están diciendo a las personas: 'No cooperen. No se acerquen a la puerta. No detengan su vehículo. Ya saben, todas estas cosas podrían llevar a procesos penales'", dijo, por parte, Elliston.

Pero los defensores dicen que los inmigrantes tienen derecho a guardar silencio y no abrir la puerta a menos que los agentes tengan una orden de arresto penal firmada.

"Correcto. Correcto. Y ahora, la diferencia es que… es un proceso mucho más fácil para nosotros obtener esa orden firmada por un juez", destacó Elliston.

Si bien Elliston escucha las preocupaciones sobre ICE, dijo que su equipo está cumpliendo con la ley. Durante uno de los arrestos el día que el I-Team observó, una mujer en un auto pasó maldiciendo a sus agentes.

"Es realmente una falta de educación. Entonces, la persona promedio, sin importar su posición en el espectro político, si se detuviera y preguntara: 'Oye, ¿quién es esta persona?' '¿Por qué lo arrestaron?", les preguntaba.

"Acaba de cumplir 12 años de prisión por traficar narcóticos aquí en Hagerstown. Este tipo está esparciendo veneno en las calles". Esto no es un asunto político; es un asunto de seguridad pública. La gente de Maryland está más segura hoy gracias a lo que hicimos", concluyó Elliston.

Esta historia fue reportada por Tracee Wilkins, producida por Rick Yarborough, filmada por Steve Jones y Jerry Lawlor, y editada por Steve Jones.