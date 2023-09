Comunidad de DC exige cambios en la respuesta a emergencias del 911

Casi 100 comisionados vecinales enviaron una carta a la alcaldesa de DC y al Concejo de la ciudad exigiendo arreglos al centro de llamadas 911 después de numerosos errores, incluidos algunos que han resultado en respuestas retrasadas o fallidas a emergencias como la inundación repentina que cobró la vida de 10 perros el mes pasado.

El centro de llamadas al 911 atiende miles de emergencias todos los días y muchas de ellas son de vida o muerte.

"No quiero pasar desapercibidas las miles de llamadas que reciben todos los días sin incidentes y que ayudan a los residentes de DC", indicó la alcaldesa Muriel Bowser.

Si bien la mayoría de las llamadas al 911 pueden manejarse adecuadamente, en los últimos años varias no lo fueron, incluida la respuesta fallida a la inundación repentina en District Dogs.

Graham Forsey, que es sordo y no puede hablar por teléfono, intentó enviar un mensaje de texto al 911 recientemente sobre un hombre que vio teniendo lo que describió como una crisis mental en medio de una calle concurrida.

"Era una situación muy peligrosa", dijo a través de un intérprete de lenguaje de señas estadounidense. “Un paso en falso podría causarle lesiones graves o algo peor”.

Forsey dijo que recibió un mensaje de texto de respuesta diciéndole que hiciera una llamada de voz al 911 ya que no había ningún servicio de texto disponible en ese momento.

"Estoy realmente frustrado y realmente espero que esto no sea algo que suceda con frecuencia", indicó Forsey.

La Oficina de Comunicaciones Unificadas emitió un comunicado que decía: "OUC investigó el número de teléfono proporcionado y la agencia no tiene un registro de este texto recibido por el sistema DC 911. La respuesta que recibieron es el mensaje genérico de la Comisión Federal de Comunicaciones enviado por los operadores cuando no pueden enviar mensajes de texto al 911, 'Haga una llamada de voz al 911. No hay ningún servicio de mensajes de texto al 911 disponible en este momento'".

"Un mensaje de devolución de OUC diría: 'El mensaje de texto al 911 no está disponible actualmente. Realice una llamada de voz al 911. Con cualquiera de las respuestas, se le indicó a la persona que hiciera una llamada de voz al 911".

"Me imagino que es terrible, pero también imagino que mucha gente está enviando mensajes de texto al 911, por lo que se convierte en una cuestión de a qué texto responde la gente", expresó Bowser. "Y por eso, necesitamos que todos, ya sean quienes atienden las llamadas o quien responda el mensaje de texto, puedan tomar esa decisión".

La carta de 97 comisionados vecinales asesores encabezados por la comisionada Colleen Costello, quien perdió a su perro en el incidente de la inundación repentina, expresa su grave preocupación por las fallas en el centro de llamadas al 911 que, según dicen, han provocado muertes y lesiones a residentes de DC.

"No he visto la carta, así que no puedo reaccionar todavía", aclaró Bowser.

"Realmente me pone un poco nervioso", dijo Forsey. “Si yo mismo necesitara ayuda, ¿me quedaría estancado?”

Bowser y el director del centro de llamadas 911 han señalado la escasez de personal como parte del problema.