Comunidad de Fairfax lidera iniciativa para detener las muertes por sobredosis

La muerte de un adolescente por sobredosis en Fairfax impulsó a una comunidad a hacerle frente a la crisis de opioides y esperan llegar a fin de año sin tener otro incidente mortal.

“Fue muy difícil porque una madre no quiere escuchar vente al hospital, tu hijo está muerto. Entonces fue como el detonante para buscar un cambio", afirmó Carla Claure, progenitora de Reynaldo Hernández Lemus.

Las medidas incluyen el refuerzo de la presencia policial en la escuela secundaria West Potomac, mayor designación de personal para supervisar los baños así como la apertura de una clínicia de tratamiento. Asimismo, se inició una investigación, se hicieron arrestos y se mejoró la actuación de la Junta de Servicios Sociales.

“Es un poco temprano para hablar de resultados. No hemos escuchado de otro incidente, no hemos perdido a otro estudiante por el fentanilo… Y si algún joven me está escuchando por favor, sean muy cuidadosos", exhortó, por su parte, el supervisor del condado Fairfax para el Distrito Lee, Rodney L. Lusk.

Este año en Fairfax se han registrado 238 sobredosis y 45 han sido mortales. En la comunidad de Hybla Valley, se sienten afortunados debido a que no han sufrido otra sobredosis pero los padres saben muy bien que están lejos de ganarle la batalla a las drogas.

“Vivo en la realidad y yo sé que eso no va a ser como magia. Me imagino que todavía hay gente mala rondando, pero creo que vamos a seguir luchando, educando a los niños (y) a los padres sobretodo", finalizó Claure, organizadora comunitaria de Hybla Valley.