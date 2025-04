Algunos concejales y residentes se oponen a la construcción de un nuevo estadio para los Commanders

Los planes para el regreso de los Washington Commanders a la capital del país han generado entusiasmo entre muchos aficionados y residentes, y resistencia por parte de otros.

El concejal del Distrito 6 de Washington DC, Charles Allen, siempre se ha opuesto a la construcción de un nuevo estadio en el terreno del RFK y declaró el lunes que no cree que la alcaldesa tenga los votos necesarios para aprobar el plan.

El presidente del concejo, Phil Mendelson, declaró a Telemundo 44 su enojo con la alcaldesa Muriel Bowser por sorprender al concejo con una fecha límite para el acuerdo.

"Me sorprende que el acuerdo haya llegado tan lejos con algunos de los términos que acabo de conocer; que no hubo colaboración ni información con el concejo", indicó.

"Y no quiero que se repita lo que vimos en Virginia. Los Commanders me contactaron a finales de la semana pasada. No discutimos ninguno de los términos, y quiero tener una conversación abierta con ellos. Pero intentar imponerle al Concejo la fecha límite del 15 de julio, cuando la alcaldesa ni siquiera nos ha entregado el presupuesto, repito: la alcaldesa tardará siete semanas en entregarnos el presupuesto, y eso nos consumirá por completo durante los próximos dos meses y medio", explicó.

Sin embargo, Mendelson dijo que apoya el regreso de los Commanders al Distrito y la construcción de un estadio en el sitio del RFK.

No obtante, dijo que gastar mil millones de dólares de los contribuyentes es muy cuestionable en un momento en que el Distrito tendrá que recortar cientos de millones de dólares del presupuesto del próximo año.

El concejal Charles Allen respondió a la pregunta: ¿su voto es un no rotundo?

“Mi visión para ese sitio es ofrecer todo lo que todos desean: viviendas, nuevos negocios, empleos, supermercados, comercio minorista, restaurantes. Pero, como hemos visto en toda nuestra ciudad, no es necesario tener un estadio para consolidarlo, para hacerlo realidad, y 1,200 millones de dólares de fondos públicos; eso es algo con lo que no me siento cómodo y no lo apoyo”, afirmó.

Si bien muchas personas con las que habló nuestra cadena hermana News4 se mostraron entusiasmadas con el plan del estadio, algunas en el Distrito 7, donde se construirá el nuevo estadio, no lo estaban.

“Nuestra base impositiva está disminuyendo. Vamos a tener serios problemas con esta administración. Y el hecho de que estemos buscando un estadio para multimillonarios es simplemente obsceno”, opinó el residente Dave Carter.

“Personalmente, no estoy a favor. Creo que se podrían haber usado mejor los fondos gubernamentales para esto. Podríamos haber traído más viviendas asequibles. Y muchos edificios se convertirán en estacionamientos”, concluyó otro residente.