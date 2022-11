Concejo de DC aprueba una reforma extensa del código penal

El Concejo de DC aprobó el martes de forma unánime una reforma del código penal de la ciudad que redefinirá las ofensas y los castigos, como también expandirá los derechos de los acusados a un juicio de jurado.

Si la Alcaldesa Muriel Bowser autoriza el código propuesto por el concejo, sería la primera vez que líderes del Distrito realizan un cambio de este tipo en más de 100 años.

El miembro del concejo de Ward 6, Charles Allen, propuso actualizar el código y después de la votación del martes lo llamó "monumental".

La delincuencia en D.C. ha sido un problema con el que los legisladores han luchado durante generaciones. Pero el código penal que sigue el Distrito nunca se ha actualizado por completo desde que el Congreso lo escribió en 1901.

“Muchos miembros del Congreso en 1901 habían sido dueños de esclavos. Cuando tenemos un código penal como ese, le da la bienvenida a los prejuicios”, dijo Allen en octubre. "Tenemos un código penal desproporcionado y obsoleto en este momento".

La miembro del Concejo Brook Pinto propuso una enmienda al nuevo código criminal que hubiera incrementado los castigos máximos para algunos cargos relacionados con armas. Aunque fue respaldado por la Oficina del Fiscal de EEUU, la mayoría del Concejo votó contra la enmienda, argumentando que las investigaciones han demostrado que el aumento de las penas no disuade la violencia armada.

El jefe de policía de D.C., Robert Contee, le dijo a nuestra cadena hermana NBC Washington que si bien apoya algunos aspectos de la legislación, está en contra de disminuir las penas por delitos con armas de fuego.

También expresó previamente su preocupación por la capacitación adicional que tendrían que recibir los oficiales.

“Significa que tendremos que volver a entrenar cada oficial, oficial de la policía, oficial federal”, dijo.

Bowser dijo que la medida para cambiar el código significaría una carga adicional para los tribunales, que ya están al límite.

El código penal reformado permitiría a las personas acusadas de delitos menores que enfrentan a tiempo en la cárcel la posibilidad de solicitar juicios con jurado.

En una carta dirigida a Browser, la Juez Presidenta de la Corte Superior de DC Anita Josey-Herring, indicó que las cortes tendrían que citar a casi 71,000 jurados más cada año para tener los suficientes para los proyectados 210 juicios adicionales.

Algunos partidarios del nuevo código dijeron que no será perfecto, pero hace que la ley sea más justa mientras hace responsable a los infractores.

Allen, quien supervisa la seguridad pública, había previamente señalado a una de las leyes antiguas.

“Que los niños jueguen en las calles de DC es técnicamente una ofensa criminal”, afirmó. “Eso es una locura. Nuestro código penal actual es un desastre”.

Los cambios abordarían delitos como robos.

“Básicamente [ahora], solo tenemos robos”, afirmó Allen. “Y lo que tendríamos bajo un código revisado sería robos armados y no armados, y luego diferentes grados: primer, segundo y tercer, que de nuevo ayuda a la corte, ayuda a las víctimas, ayuda a los acusados a saber el daño que se hizo”.

El fiscal para el Distrito de Columbia, aunque expresó algunas preocupaciones, emitió un comunicado llamando a los cambios muy necesarios.

Si se aprueba por la alcaldía, el nuevo código se implementaría gradualmente durante tres años y entraría en vigencia a fines de 2025.