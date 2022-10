Condado Montgomery ofrece formación profesional para jóvenes inmigrantes recién llegados a EEUU

El condado Montgomery se ha caracterizado por ser un lugar que le ha abierto las puertas a la comunidad inmigrante, y como parte de sus esfuerzos para asegurar su éxito en este país, diseñó un programa que prepara a jóvenes recién llegados con carreras que les permitirán convertirse en personas de éxito en el futuro.

Se trata del Programa CREA, una iniciativa de las escuelas públicas del condado, que provee formación profesional y acreditada para estudiantes de habla hispana que tienen pocas probabilidades de graduarse de la secundaria en EE.UU. antes de cumplir los 21 años de edad independientemente de su estatus migratorio.

“Les ofrecemos clases de preparación de GED para que puedan sacar su diploma de high school y también clases de carrera para que puedan aprender un oficio y conseguir un buen trabajo en esa área”, dijo Dr. Lindsay Walberg, una especialista del Programa CREA.

Las clases son sobre carreras técnicas y certificaciones en áreas como artes culinarias, construcción, electricidad, aire acondicionado, mecánica y cosmetología.

Ricardo Payes, un estudiante de construcción, afirmó que la ayuda ha cambiado su vida.

“Este programa ha sido para mí la mejor combinación que he tomado. Gracias a ello puedo estudiar durante la noche y puedo trabajar durante el día. Y gracias a ello yo estoy trabajando en la construcción”, dijo Payes. “Gracias a lo que yo he aprendido acá lo he podido ejercer en el trabajo y después de ganar el salario mínimo, gracias al conocimiento de ahora, me subieron el sueldo”.

El programa es integral y se ha convertido en una red de apoyo para sus participantes.

“Como inmigrantes nos sentimos muy mal por tener a nuestra familia en nuestro país y nosotros aquí sin el apoyo de nuestra madre o de nuestro padre. Pero en el momento de llegar al programa uno se siente muy cálido con los profesores y los estudiantes que están dispuestos a ayudarnos al momento en que lo necesitamos”, dijo Shuiquingel Rita Rachadell, un participante de CREA.

Quienes concluyen el programa cuentan con acreditaciones que avalan la calidad de su trabajo, un beneficio que pocos condados ofrecen.

Carlos Alfredo Jovel también lo ha sabido aprovechar.

“La mayoría de nosotros cuando venimos acá tenemos la ilusión de solamente trabajar y trabajar, pero luego uno se topa con oportunidades que no muchos las aprovechan. Y pues eso, sí toma tiempo, pero tiene una recompensa”, dijo Jovel.

Son conocimientos que les permitirán laborar en cualquier lugar del mundo.

El programa CREA es un programa sin costo alguno que recibe estudiantes a lo largo del año, los únicos requisitos que deben cumplir es tener entre 18 y 21 años y calificar para recibir clases de inglés como segunda lengua.

Para más información, debes llamar al 240-740-5286 y dejar un mensaje de voz.