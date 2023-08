Condado Montgomery presenta plan contra el ausentismo escolar

Según datos de las Escuelas Públicas del Condado Montgomery, el absentismo escolar ha llegado a un punto preocupante, y el martes las autoridades se pusieron manos a la obra para combatirlo con un ambicioso plan.

“Todos juntos ahora: en la escuela juntos aprendemos juntos”, es el nombre del plan que las autoridades piensan implementar este año para combatir el ausentismo en los planteles, que según ellos se vio severamente afectado después de la pandemia.

“Como que se dieron cuenta que podían seguir las clases por internet, que no tenían que salir de su dormitorio, quedarse en la cama. Entonces a algunos les ha costado ajustarse otra vez a la rutina”, dijo Karla Silvestre, la presidenta de la junta escolar del condado.

En el año escolar 2018-2019, más de 30,000 estudiantes faltaron a más de 18 días de clases y en el año escolar 2022-2023 la cifra llegó a casi 43,000 estudiantes.

“La asistencia escolar es súper importante. El niño no puede aprender si no está yendo a la escuela todos los días. Yo sé que a veces hay vacaciones, regresar a nuestros países. Hay que hacer esas vacaciones cuando no están en sesión las clases”, dijo Silvestre.

El porcentaje de estudiantes hispanos en 2021-2022 fue de poco más del 41% y el año escolar pasado superó el 42%.

“Estamos tratando de llegar a las causas primordiales de por qué este grupo de estudiantes [están faltando a la escuela]. Tenemos datos de hablar con las personas de que los chicos ayudan a los padres a llevar a los nenes más pequeños o a cuidar a alguien en la casa o llevarlos a una cita médica, y eso a veces hace que falten. Puede también… [ser que] los muchachos latinos se sienten menos parte de la comunidad de la escuela”, dijo Elba García, la enlace comunitaria del sistema escolar.

Silvestre agregó que aunque un estudiante actualmente no puede perder el año por ausencia, “es algo que estamos evaluando para ver qué consecuencias también van a ver si el niño no está asistiendo”.