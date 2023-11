Condado Prince George’s exigirá cámaras de seguridad en ciertos complejos de apartamentos

Tras el aumento en hechos criminales que se han reportado alrededor de la región, el concejo del condado Prince George’s aprobó una ley que exigirá complejos de apartamentos y residencias para adultos mayores con más de 100 unidades a tener cámaras de seguridad en funcionamiento.

“Fui a una comunidad de mi distrito a principios de este año y durante mi visita robaron dentro de los autos en el estacionamiento, y cuando me reuní con la gerencia ese mismo día, me dijeron que no tenían cámaras que estuvieran funcionando”, dijo la Concejala Wala Blegay. “Eso fue sorprendente para mí. Más adelante descubrimos que ni siquiera lo exigía la ley”.

La ley, aprobada por nueve votos a favor y dos abstenciones, exigirá que estos complejos instalen y mantengan cámaras de seguridad las 24 horas del día y conservar las grabaciones durante al menos 30 días.

“No queremos que las personas que viven en estos complejos de apartamentos experimentan violencia y busquen opciones como mudarse a otros lugares. Creo que esta ley ayudará a que los criminales lo piensen dos veces antes de cometer un crimen”, dijo Blegay.

Residentes y trabajadores del condado recibieron con gran esperanza la nueva medida.

“Me parece una buena idea porque últimamente la inseguridad en esta área de apartamentos es preocupante, sobre todo uno que vive solo, con su hijo. Me preocupa y me preocupa la verdad y me parece perfecto que se instalen más cámaras de seguridad”, dijo la residente del condado Marina López.

“Me da tranquilidad. Me siento segura porque eso es muy importante, si cualquier cosa pasa, un tiroteo o algo, ya las cámaras ayudan bastante como una prueba o una evidencia”, dijo Evelyn García, quien trabaja en el área.

La nueva ley entrará en vigencia para enero, de acuerdo a la oficina de Blegay. Los agentes inmobiliarios y propietarios tendrán hasta seis meses después de que entre en vigor para instalar las cámaras, y hasta un año para propiedades más viejas. Aquellos que la incumplan podrán recibir una multa de hasta $1,000.