Condado Prince George’s realiza una feria de empleo para trabajadores federales despedidos

El Condado Prince George's organizó una feria de empleo para trabajadores federales afectados por los despidos masivos del gobierno.

Más de 80 empleadores se reunieron en la Universidad de Maryland para ofrecer a quienes buscan empleo información sobre los nuevos puestos disponibles.

Employ Prince George's organizó la Feria de Transición y Recursos Profesionales, a la que asistieron cientos de exempleados federales. Muchos de ellos se unieron tras verse sorprendidos por los despidos.

"No me imaginaba que mi carrera profesional se vería destruida", reconoció Chris Blackwood, ex trabajador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

Blackwood nunca imaginó que tendría que asistir a la feria. Declaró a nuestra cadena hermana News4 que está esperando un hijo y espera encontrar trabajo pronto.

"De verdad que no sé cómo vamos a pagar la manutención. De verdad que no lo sé", expresó Blackwood. "Mirar a mi alrededor y ver a tanta gente en mi misma situación me da mucho miedo. Vivimos en un mundo de incertidumbre en este momento".

Más de 2,000 personas se inscribieron en la feria. Los organizadores comentaron a News4 que es una sensación agridulce para ellos. Por un lado, aprecian que la gente esté aprovechando los recursos disponibles, pero por otro, están decepcionados por tener que hacerlo.

"Es preocupante", enfatizó Walter Simmons, presidente y director ejecutivo de Employ Prince George's. "Escuchamos historias de personas que trabajaron 20 o 25 años y fueron despedidas sin previo aviso. Es un gran pesar, pero ese es el motor. Esa es la motivación".

Además de la oportunidad de establecer contactos con empleadores, los asistentes recibieron capacitación sobre cómo usar LinkedIn, mejorar sus currículums y ver cómo pueden transferir sus habilidades a otros campos.

"He visto a personas acercarse a mí y decirme que llegaron con el corazón apesadumbrado y sin esperanza, y que se van con una oportunidad. Se van con optimismo", sostuvo Simmons.

Employ Prince George's informó que se ha puesto en contacto con unas 5,000 personas despedidos en todo el país. Su objetivo no es solo ayudar a las personas a encontrar trabajo. También se ofrecieron recursos en la feria sobre asistencia para el alquiler y atención de salud mental para las personas afectadas.

Habrá otra feria de empleo en el condado Prince George's el sábado en el Centro Comunitario Suitland, desde el mediodía hasta las 4 p. m.