Condado de Prince George’s recomienda usar mascarillas en espacios cerrados

MARYLAND - A casi un mes de haber cancelado el mandato, las autoridades del condado Prince George’s están recomendando a sus residentes que usen mascarillas nuevamente cuando se encuentren en espacios públicos cerrados.

El anuncio se debe a la preocupación en la tendencia de aumentos de contagios de COVID-19 en los últimos días.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Desde el 9 de mayo, el Departamento de Salud de Prince George’s ha reportado 646 nuevos casos del virus.

Sin embargo, para algunos trabajadores y residentes, está recomendación no cambia en nada sus rutinas.

Liduvina Carfano, estilista del America Hair Design, sigue usando la mascarilla. Al preguntársele el motivo, afirmó que es "por precaución".

"Los casos de COVID están subiendo y por eso usamos la mascarilla”, agregó.

Roland Juárez, residente del condado, también la usa por su "seguridad" y porque "desde que comenzó todo esto siempre la he usado”.

Otros residentes, trabajadores e incluso turistas que ya están vacunados tienen opiniones en contra sobre el uso de la mascarilla.

El uso de mascarillas para los transeúntes de Metrobus y Metrorail son ahora opcionales. A raiz de eso, el comité consultivo de accesibilidad para personas de capacidades especiales de la agencia ha pedido que se vuelva a requerir los tapabocas abordo de Metro

“Me vacuné con las tres vacunas, así dicen que si uno tiene todas las vacunas pues está bien y pues yo sí creo en las vacunas y pues por eso no me pongo la mascarilla”, contó Viteli Romero, turista que está de visita en la ciudad desde Chicago.

En el salón de belleza de America Hair Design, Dalila Salvador prefiere no usar cubrebocas. Explicó que es “porque me siento segura que no me va a dar el virus”.

Algunos propietarios de negocios sólo le piden a sus clientes que utilicen mascarilla si tienen algún síntoma de gripe.

El empresario Diego Bueno afirmó que “a veces algunos entienden, otros se enojan siendo que no necesitan esto y lo otro, por eso es que tenemos los vidrios para proteger a los empleados de clientes así que no quieren cuidarse, cubriéndose la boca”.

Los funcionarios de la FDA dijeron en un comunicado que decidieron restringir la vacuna de J&J después de analizar de nuevo los datos sobre el riesgo de coágulos de sangre que amenazan la vida dentro de las dos semanas posteriores a que se recibió la vacuna.

Las autoridades también insisten en que si presenta algún síntoma como fiebre, tos, dolor de garganta o de cabeza se quede en casa, se practique una prueba de COVID-19 y no asuma que es solamente una simple gripe.

Los funcionarios del condado dicen que todavía están siguiendo las pautas de los CDC en lo que respecta a los mandatos, por lo que creen que Prince George's está lejos de necesitar volver a hacer obligatorias las mascarillas en el interior.