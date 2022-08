Conductor presuntamente ebrio atropella a una abuela guatemalteca en Arlington

Una familia guatemalteca de Arlington está de luto luego de que una abuela de 52 años fue atropellada mientras iba a trabajar el lunes por un conductor que presuntamente manejaba bajo la influencia y huyó del lugar.

Viviana Oxlaj Pérez estaba trabajando en el campo de fútbol Thomas Jefferson en Virginia proveyendo bebidas para los jugadores cuando se fue a comprar hielo en una tienda, informó su hija, Hilary López Oxlaj.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

De acuerdo a la policía del condado Arlington, Pérez cruzaba junto a su bicicleta por 2nd Street South cuando el sospechoso, Julio David Villazon, giró a la calle desde South Old Glebe Road y atropelló a Pérez.

“Mi hermano me llama, sólo una vez que ya me dio la información y no le creía, no le creía lo que había pasado hasta que yo escucho que está sonando la ambulancia, se escucha a la policía hablando con él rápidamente como vivimos a cinco minutos de aquí llegué a ver qué es lo que había sucedido”, dijo Hilary López Oxlaj.

Pérez fue llevada a un hospital, donde murió, informaron las autoridades.

Según la policía, el conductor huyó del lugar y fue detenido en su residencia.

Villazon enfrenta cargos de homicidio involuntario, atropello y fuga, conducir bajo influencia y por tener su permiso revocado, y está detenido sin derecho a fianza.

“Yo les digo a la gente que toma, que hacen drogas que salgan de todo eso, nunca trae nada bueno, yo perdono al hombre que le hizo daño a mi madre mi madre, mi madre siempre me dijo, siempre tienes que salir adelante venga lo que venga mijo”, dijo Anthony López Oxlaj, el hijo de la víctima.

Pérez era muy conocida en la comunidad. Su hija dice que era una mujer trabajadora que disfrutaba pasar tiempo con su nieto recién nacido.

“Mi máma era una mujer trabajadora, era una madre que nos daba buen consejos, siempre nos decía que teníamos que estar unidos entre la familia y siempre nos ayudaba a salir adelante. El anhelo de ella era siempre tener su negocio”, dijo López Oxlaj.

Ahora está familia abrió una página GoFundMe para pedir ayuda para los gastos funerarios.

“Lo que yo quiero es que nos ayuden con los gastos porque estamos pidiendo en las calles, pidiendo para que nos ayuden para mandarla a Guatemala”, dijo Candelario Salomé López, el esposo de la víctima.

En 2019 el 32% de todas las muertes de tráfico estaban relacionadas con el alcohol en Virginia. En ese mismo año, poco más de 18,000 personas fueron condenadas por esa causa. En los Estados Unidos, una persona muere cada 51 minutos a causa de conductores ebrios.