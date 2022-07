¿Buscando ahorrar en medio de la inflación? Sigue estos consejos

Con el incremento drámatico de precios que pone en riesgo la estabilidad económica de muchas familias en Estados Unidos, la educadora de finanzas personales, Azucena Gómez, compartió algunos consejos para ahorrar.

En primer lugar, Gómez exhortó a la ciudadanía a realizarse la siguiente pregunta al momento de comprar: "¿Lo quiero o lo necesito?".

Asimismo, la experta en finanzas destacó la importancia de revisar el presupuesto y la cuenta bancaria al igual que estar al pendiente de los cobros automáticos.

"Hoy en día es muy difícil ponerle cuidado a las cosas que están automáticas. Como no lo sentimos, no vemos que me cobraron $8 por esta aplicación, no vemos que hay. Se me olvidó cancelar la membresía del gimnasio y no he vuelto", señaló.

En cuanto al gasto en comida, Gómez recomendó planificar con anticipación las comidas de la semana.

"Llevar una lista y solo comprar lo necesario o ponernos creativos a la hora de cocinar", añadió.

La educadora en finanzas también resaltó la importancia de revisar los cupones al momento de comprar en el supermercado.

Este es el primero de tres reportajes con distintos consejos para ahorrar. Mántente en sintonía de Telemundo 44 para más detalles.