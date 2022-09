Corte de Maryland permite conteo anticipado de boletas por correo

Un tribunal de apelaciones de Maryland rechazó una solicitud del candidato republicano a la gobernación de Maryland para retrasar el conteo de las boletas por correo que podría comenzar tan pronto como el sábado.

Una orden del jueves de la Corte de Apelaciones Especiales de Maryland denegó una solicitud de emergencia de los abogados de Dan Cox para detener un plan que permitía el conteo de boletas por correo antes del día de las elecciones.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

La orden de un párrafo de esta semana fue firmada por el juez Douglas Nazarian en nombre de un panel de tres jueces que consideró la moción.

Si bien el fallo allana el camino para que los condados comiencen a procesar las boletas el sábado, no está claro cuántos comenzarán tan pronto. The Baltimore Sun informó que un proveedor del estado no comenzó a enviar boletas hasta el jueves y algunas no se enviarán hasta la próxima semana.

Mientras, un juez del Tribunal de Circuito del Condado Montgomery había concedido previamente la solicitud de la Junta Electoral del Estado de Maryland de permitir que los funcionarios electorales locales comenzaran a escrutar las boletas por correo el 1 de octubre, en lugar de esperar hasta después del 8 de noviembre.

El magistrado razonó que el volumen de las boletas enviadas por correo impedirían que las juntas electorales locales verifiquen el conteo de votos dentro de los 10 días posteriores a la elección general, según se requiere.

Cox, que cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump, desafía al demócrata Wes Moore a reemplazar al gobernador republicano Larry Hogan, cuyo mandato es limitado.

Se permitió contar las boletas por correo antes del día de las elecciones en 2020 durante un estado de emergencia, cuando aumentó la votación por correo debido a la pandemia. Pero debido a que terminó la emergencia, el estado volvió a una ley que no permite que se cuenten las boletas por correo hasta después del día de las elecciones.

El mes pasado, la junta electoral estatal votó para presentar una petición de emergencia con la esperanza de acelerar el conteo de votos para las boletas por correo, que se han vuelto mucho más populares. Sin el cambio, los miembros de la junta han dicho que los concursos locales, estatales e incluso federales podrían quedarse sin resultados certificados hasta finales de diciembre o principios de enero.