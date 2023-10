DC comienza a hacer cumplir la prohibición de negocios que no aceptan efectivo

Washington, DC comienza este mes a aplicar una ley que exige que las empresas acepten dinero en efectivo.

La tecnología ha hecho más fácil y más rápido para las empresas completar transacciones usando tarjetas o teléfonos inteligentes, pero no todos tienen acceso a estas.

“Es sorprendente, pero un porcentaje considerable de la población no usa bancos o los usa muy poco, entonces esto realmente se trata de la equidad”, dijo el presidente del Concejo de DC Phil Mendelson, quien escribió la ley.

El concejo aprobó la legislación en 2021, pero debido a la pandemia y la escasez de fondos, no se hizo aplicar antes de esta semana.

Algunos grupos tienen preocupaciones sobre el requerimiento.

Shawn Townsend, de la Asociación de Restaurantes Metropolitana de Washington, dijo que a varios negocios les preocupa ser blancos para los delincuentes.

“Obviamente queremos que nuestras empresas y nuestros miembros estén en cumplimiento con la ley, pero también tomamos en consideración los tiempos en que vivimos y que queremos mantener a todos seguros también”, dijo.

Dylan Jeon de la Federación Nacional de Minoristas está de acuerdo.

“Estamos viendo un aumento significativo año por año no solo en los casos de robo, sino también en violencia”, dijo. “Así que, ahora estás hablando de la seguridad de empleados de la tienda, la seguridad de clientes”.

Las multas por negarse a aceptar efectivo comienzan en poco más de $1,000 por la primera infracción y aumentan a más de $9,000 después de la cuarta infracción.

La Alcaldesa Muriel Bowser quiere comenzar con suavidad a aplicar la ley, con advertencias y educación.

“Esperamos que nuestro departamento de permisos, si recibe quejas, haga cumplir”, dijo.

“Pero voy a dejar que el departamento diga un poco más sobre cuál es el tipo de proceso de advertencia", añadió. “Nuestra expectativa no es multar a nuestras empresas”.

Por ahora, los inspectores no saldrán a realizar controles de cumplimiento. Corresponderá al público presentar una queja en línea después de encontrarse con una empresa que se niega a aceptar efectivo.

La nueva ley permite una alternativa: cajeros automáticos que hacen lo opuesto – permiten depositar efectivo para obtener una tarjeta de dinero. No pueden cobrar ninguna tarifa y las tarjetas no pueden expirar. Esto ya se usa en Capital One Arena.

Los negocios que nunca aceptaron efectivo, como los estacionamientos automatizados, están exentos de la ley.