Departamento de Defensa deniega solicitud sobre activar Guardia Nacional para ayudar migrantes en DC

El Departamento de Defensa rechazó la solicitud de la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, para que la Guardia Nacional asista con la llegada de migrantes al Distrito, informó NBC News.

Una carta enviada el viernes por el secretario ejecutivo del Departamento de Defensa explica que el Distrito tiene suficientes fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que se han otorgado a organizaciones sin fines de lucro de D.C. que pueden brindar refugio y otros servicios a la ola de inmigrantes transportados en autobús por el gobernador de Texas, Greg Abbot.

“Después de una cuidadosa consideración, el Departamento concluyó que no puede cumplir con su solicitud”, indicó Kelly Bulliner Holly al director de la Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de D.C. en la carta, que fue revisada por NBC News.

La alcaldesa de D.C. había solicitado la activación de la Guardia Nacional de D.C. el mes pasado, citando una "crisis humanitaria" que había llegado a un "punto de inflexión", según cartas obtenidas por nuestra cadena hermana, NBC4.

Bowser pidió ayuda en una misiva a la oficina del Secretario de Defensa Lloyd J. Austin el 19 de julio y a los asesores de la Casa Blanca el 22 de julio.

“La crisis migratoria que enfrenta nuestra ciudad y nuestro país a través del cruel juego político de los gobernadores de Texas y Arizona debe abordarse a nivel federal”, señaló la primera ejecutiva del Distrito en la carta

Abbott, gobernador republicano, comenzó a alquilar autobuses para enviar inmigrantes a D.C. y otras llamadas "ciudades santuario" a principios de este año. El viernes, también comenzó a enviar inmigrantes a la ciudad de Nueva York, informó NBC News.

Los grupos de ayuda han dicho que no hay suficientes recursos disponibles, pero la carta de Bulliner Holly decía: "Entiendo que una organización no gubernamental, SAMU First Response, ha recibido fondos de subvenciones federales a través del Programa de Alimentos y Refugio de Emergencia de FEMA para esta misión. En particular, este programa complementa la financiación de los esfuerzos de ayuda humanitaria por parte del gobierno y las organizaciones de servicios sociales con el fin de proporcionar refugio y servicios de apoyo a familias e individuos".

Bowser había solicitado el uso de DC Armory, un lugar de eventos de usos múltiples en el sureste de D.C., como centro de procesamiento.

Migrantes claman por ayuda

A medida que las ayudas locales disminuyen, la situación de los migrantes que continúan llegando a D.C. en autobuses se agudiza mientras las personas aún no tienen un techo ni alimento seguro.

Así lo relató a Telemundo 44 un migrante venezolano quien recibe ayuda para poder alquilar una habitación de un hotel.

“Se siente uno feo, terror… porque en verdad uno no haya que hacer, en verdad, preocupante. Aunque no lo crea soy de las personas que casi le dan ganas de llorar porque, ¿sabe que es feo? Vivir en la calle", exclamó.

Con el hombre coincidió Damian Ibarbin, otro migrante venezolano que fue desplazado de un hotel luego de haber viviado allí durante 15 días y ahora duerme en un sofá que tiraron a la basura en el estacionamiento del hotel Days Inn al noreste de la ciudad.

"Conmigo duermen tres, más hay otros cuatro que se quedan por allá, otros dos allá", explicó mientras señalaba los lugares.

La Red de Ayuda Solidaria al Inmigrante le dijo a este medio que “en lugar de recibir la atención y los servicios que se brindan legalmente a las familias sin hogar en D.C., el Departamento de Servicios Humanos de D.C. está intentando activamente mantener a las familias migrantes fuera del sistema de albergues".

La entidad también denunció que "desde julio, el liderazgo del DHS y la administración de la alcaldesa Muriel Bowser han sido poco comunicativos o abiertamente hostiles con las familias migrantes".

Para recibir ayuda del gobierno de D.C. los migrantes deben ir a registrarse al centro de recursos para familias Virginia Williams ubicado en la avenida Rhode Island en el noreste de la ciudad.