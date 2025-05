Defensores de inmigración advierten sobre rumores de arrestos de ICE en restaurantes de DC

Los defensores de derechos de inmigrantes en el DMV les están diciendo a los trabajadores de la industria de restaurantes que conozcan sus derechos y tengan un plan establecido ante los rumores de posibles arrestos migratorios en Washington DC esta semana.

“Necesitan prepararse. Eso significa que deben estar listos para cualquier cosa que suceda”, exhortó Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 44. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Cabe señalar que Telemundo 44 contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pero no hemos confirmado que estas actividades, en efecto, vayan a ocurrir.

“El domingo, empezamos a escuchar algunas advertencias, algunas muy específicas, sobre ciertos tipos de industrias que serían blanco de las acciones de ICE…”, expresó George Escobar, jefe de programas y servicios de CASA.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Advertencias sobre negocios de comida y repartidores de comida que serían blanco de una actividad concentrada de control migratorio que iba a requerir mucha logística, que iba a requerir mucho personal de campo de posiblemente incluso varias agencias… Así que fue lo suficientemente específico como para que lo aprovecháramos como una oportunidad para, nuevamente, alertar a nuestra comunidad”, agregó.

Ahora la organizació trata de difundir lo que, según ellos, los inmigrantes deben recordar si se acercan agentes de ICE.

“Necesitan comprender y establecer un plan en caso de ser atrapados en algún operativo”, resaltó Núñez.

El directo añadió que muchos de sus clientes han vivido con ansiedad y miedo durante meses. Este último rumor ha avivado esos sentimientos.

“Hemos estado intentando informar a todos… que tenemos conocimiento de un operativo para que las personas puedan hacer lo que consideren necesario por sí mismas y sus familias”, sostuvo.

El lunes, el sindicato UNITE HERE Local 25, que representa a miles de trabajadores de restaurantes, hoteles, construcción y servicios de alimentos, también recordó a sus miembros sus derechos.

El sindicato enfatizó que, en caso de que ICE visite un restaurante o lugar de trabajo en DC, sin importar su estatus migratorio, todos los trabajadores tienen derecho a guardar silencio, hablar con un abogado si son detenidos y no firmar nada.

“Siempre les decimos que no firmen nada que no entiendan o que un abogado no haya visto, porque podría tener consecuencias nefastas para su permanencia en este país”, explicó Núñez.

“Conocer sus derechos realmente… puede marcar la diferencia, a veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó, por su parte, Escobar.

Escobar también recordó a los dueños de negocios que ICE necesita una orden judicial para ingresar a áreas no públicas.

“No estamos brindando recomendaciones específicas sobre qué deben hacer las personas. Es decir, nuestra misión y nuestro objetivo aquí es simplemente asegurar que las personas comprendan sus derechos constitucionales”, indicó. “En última instancia, se trata del debido proceso”.

Un representante de la policía de DC le dijo a Telemundo 44 que el departamento no participará en ninguna operación de control migratorio.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para más información.