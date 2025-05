Manifestantes defienden el derecho a la ciudadanía por nacimiento frente a la Corte Suprema

Mientras la Corte Suprema escuchaba los argumentos orales el jueves sobre si el gobierno del presidente Donald Trump puede tomar medidas para eliminar la ciudadanía por nacimiento, los manifestantes se congregaron frente al tribunal en defensa de la Constitución.

"¿Nacido aquí? Eres ciudadano, punto", decía una pancarta de un manifestante. "Defiende la Constitución" y "Los niños nacidos en Estados Unidos son niños estadounidenses", decían las pancartas de uno de los participantes.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 44. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos en un caso derivado de la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitió en su primer día de mandato, la cual negaría la ciudadanía a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal.

La orden ejecutiva supone un cambio importante en la disposición de la Decimocuarta Enmienda que otorga la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos, con solo un par de excepciones.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Inmigrantes, grupos de derechos humanos y estados interpusieron demandas casi de inmediato para impugnar la orden ejecutiva. Los jueces federales han cuestionado de forma unánime la interpretación que Trump hace de la Cláusula de Ciudadanía. Tres jueces han impedido que la orden entre en vigor en todo Estados Unidos.

En la manifestación, la abogada Andrea Flores, de FWD.us, una organización bipartidista de reforma migratoria, habló sobre las consecuencias si la corte falla a favor de Trump.

“El gobierno quiere argumentar que esto se refiere únicamente a la población no autorizada. No es así. Se trata de personas que están aquí con estatus de protección temporal y no pueden regresar a casa. Se trata de un solicitante de asilo venezolano con un hijo. No hay ninguna embajada ni consulado al que puedan acudir para solicitar la ciudadanía venezolana a su hijo. Y si Estados Unidos les niega la ciudadanía, son apátridas”, declaró.

La Corte Suprema abordó las apelaciones de emergencia presentadas por el gobierno de Trump solicitando poder hacer cumplir la orden ejecutiva en la mayor parte del país, al menos mientras se tramita la demanda.

La constitucionalidad de la orden aún no se ha presentado ante el tribunal. En cambio, los jueces están considerando limitar la autoridad de jueces individuales para emitir fallos con aplicación en todo Estados Unidos. Estos se conocen como órdenes judiciales de alcance nacional o universales.

La administración Trump argumenta que las órdenes judiciales de alcance nacional exceden la autoridad judicial y obstaculizan la capacidad del poder ejecutivo para hacer cumplir las políticas.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para una actualización de esta noticia en desarrollo.