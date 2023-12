Residentes denuncian presuntas agresiones en oficina administrativa de condominio en College Park

Algunos residentes de un complejo de viviendas en el condado Prince George´s denunciaron supuestas agresiones por parte de la administración y condiciones no aptas para vivir.

En una entrevista exclusiva con Telemundo 44, una de las residentes de Westchester Tower en Colle Park afirmó ser víctima de presuntas agresiones constantes en la oficina de la administración de la propiedad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Cuando yo reclamé me quisieron agredir físicamente y verbal, a punto de que a la assistant manager la tuvieron que detener para que no me golpeara", indicó Anny Rivas.

En un video obtenido por este medio se puede escuchar uno de los aparentes altercados entre ella y una de las presuntas agentes de atención al cliente. Todo por diferencias en las condiciones de alquiler de un área común.

“Tengo temor. Temo por mis hijos, por mi familia, por la represalia que ellas puedan tomar porque he recibido amenazas y responsabilizo al condominio de Westchester de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia”, enfatizó.

Según Rivas, el caso escaló a los tribunales, pero al no tener un historial de denuncias de este tipo, el juez supuestamente negó una orden de protección.

Mientras, la administración del edificio respondió a estas denuncias mediante un comunicado diciendo “que se enteraron del incidente y están investigando y abordando el problema, pero que no se trató de un altercado físico y que no tuvo un objetivo étnico o racial”.

Por su parte, vecinas coinciden con Rivas y afirmaron que prefieren ir acompañadas a la oficina de la administración para evitar alguna retaliación.

"Siempre que voy, voy con mi esposo y eso tal vez me cubre de que ellas no se atreven a irse hacia mí", expresó Gloria Caravajal.

No obstante, el punto de origen de las supuestas peleas son quejas por presuntas condicones inhumanas en las unidades, así como el remolque irregular de vehículos, según una decena de vecinos entrevistados por Telemundo 44.

"El problema mayor para mí son los insectos, las ratas, en mi apartamento hay muchas cucarachas", agregó Caravajal.

Este medio volvió a hacer la gestión con la gerencia de la propiedad, sobre estos temas, quienes a su vez respondieron que se esfuerzan por solucionar cualquier problema, pero no ofrecieron mayores explicaciones de cómo.

Si estás atravesando una situación similar, recuerda siempre documentar el caso con la policía pues podría ayudarte a crear evidencias para posibles protecciones futuras.