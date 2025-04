Denunció un incendio y fue deportado: el caso de un salvadoreño en Maryland

Un padre salvadoreño de Maryland asegura que nunca imaginó que terminaría deportado tras llamar a las autoridades para reportar un incidente en la carretera.

Jonathan González expresó que iba manejando un carro de su trabajo en enero 24 de este año cuando el vehículo se incendió en una autopista en el condado Carroll.

“Tenía quizás como unos 20 minutos corriendo en las carreteras cuando el carro prendió fuego”, detalló en una entrevista por videollamada.

Cuando llamó a las autoridades para alertar sobre el incidente, se llevó una sorpresa.

“Es mi responsabilidad, lo reporté, llegó el policía. Y cuando llegó el policía, me pidió licencia. Él (oficial) me dijo que me tenía que esperar un momento mientras llenaba el reporte", sostuvo.

González añadió que mientras el oficial hacía el reporte, vio que supuestos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) se bajaron de un vehículo "Dodge Charter blanco".

“Cuando se bajaron de ahí, solo se bajaron apuntándonos y aquí abajo decía DHS. Me dijeron que me daban preso que por estar ilegal en este país”, destacó.

En el video tomado por un compañero de trabajo de González, y compartido con Telemundo 44, se ve que a la escena llegaron bomberos y efectivos de la policía del condado Carroll.

COLABORACIÓN ENTRE AUTORIDADES LOCALES Y MIGRACIÓN

Por su parte, la Oficina del Alguacil del condado Carroll le informó a este medio por correo electrónico que acudieron a esa llamada para apoyar a otras agencias y que el incidente fue clasificado como un incendio de vehículo.

La oficina del alguacil añadió que es un procedimiento estándar que, al revisar una licencia durante un reporte, pueden comunicarse con agencias federales.

“Es bien injusto lo que está haciendo el presidente, porque yo sé que no soy el único afectado, somos miles de padres que hemos sido afectados, miles de madres que han quedado solas”, reiteró González.

El condado Carroll es una de las jurisdicciones de Maryland que tiene un acuerdo 287-G que permite la colaboración de la oficina del alguacil con autoridades migratorias.

Por otro lado, la esposa de González, quien prefirió permanecer en el anonimato, dijo que tiene temor de acudir a las autoridades a raíz del incidente.

“Yo no tendría la confianza de denunciar algo que pase o que vea por simplemente pues el miedo de que pueda ser víctima también, de que me vayan a entregar con migración”, enfatizó.

González indicó que fue procesado por autoridades migratorias en Baltimore y que estuvo tres meses en el centro de detención de Farmville en Virginia para, finalmente, ser deportado a El Salvador. Para el hombre, este proceso fue uno doloroso e injusto.

“A mí me pareció raro que, en esta última corte, el cargo que yo tenía me lo quitaron, que era la vinculación a la mara. Si yo hubiera sido deportado con esa vinculación, no estaría hablando con ustedes en este momento, posiblemente estuviera en el CECOT”, alertó.

El salvadoreño agregó que, en su caso, un juez de inmigración determinó que no corre peligro en su país. Sin embargo, aguarda con ansias el poder reunirse con su familia en Estados Unidos, donde dice ha vivido desde los pasados 25 años.

“Mi niño, el más pequeño, le dice: '¿Por qué no te viniste para acá?'. Le dice el niño: '¿En cuántas horas tú vas a venir? Es duro escuchar eso”, subrayó la esposa de González.

Telemundo 44 se comunicó con ICE, pero aún no hemos recibido respuestas.