Desalojan grupo de propietarios de negocios de un edificio inseguro en el condado Prince William

A mediados de junio, un grupo de propietarios de negocios que alquilaban locales en un edificio en Woodbridge, Virginia fueron desalojados por autoridades del condado Prince William.

Este desalojo se produjo porque, de acuerdo a las autoridades, el edificio no era seguro para habitar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Sorpresivamente vinieron a las 2 de la tarde los del condado y los del [Fire Marshal], vinieron a suspender nuestra operación acá y de sorpresa nos dijeron, ‘Ya no pueden operar. Tienen hasta las 5 p.m. para desalojar aquí porque el edificio es inseguro’”, dijo un desalojado, Efraín Cucul.

En un video de seguridad obtenido por Telemundo 44, se puede ver a los funcionarios del condado Prince William ingresando a los locales y diciéndoles a sus arrendatarios que deben desocupar el edificio inmediatamente.

“Llegó el condado. Automáticamente tras de que llegan, lo primero que dicen es: tienen tres horas para terminar lo que están haciendo y desalojar la propiedad. Somos muchos los que laboramos aquí, tenemos muchas familias que dependen de nosotros”, dijo Elías Rojas, otro desalojado.

Según los propietarios, nunca recibieron una carta o correo electrónico días o semanas antes que les anunciaran que iban a ser desalojados. Ellos tuvieron que sacar sus herramientas, mercancías y maquinarias el mismo día que se enteraron que no podían seguir en los locales que rentaban.

Los funcionarios del condado pusieron letreros a la entrada de la propiedad donde aseguraban que el edificio era inseguro.

En un correo electrónico del Departamento de Servicio de Desarrollo del condado, informaron que “cuando un edificio o unidades dentro de un edificio se publican como inseguros para ser ocupados, se debe a la falta de ‘certificado de ocupación’ o a otras violaciones del código uniforme de construcción del estado de Virginia. La seguridad es nuestra principal prioridad y, es por eso, que edificios o unidades de edificios son puestas como inseguros hasta que se aborden las violaciones”.

El abogado y hermano del propietario, Richard Alvey, envió una carta a la oficina del fiscal del condado exponiendo que no tenían derecho de realizar los desalojos y poner los carteles de edificio inseguro.

“Después de que les escribí esa carta, me llamaron el lunes y me dijeron que habían cometido un error al poner los carteles en la periferia y que los iban a quitar y así lo hicieron. También quitaron los avisos que habían puesto en los edificios y los reemplazaron por otros similares”, dijo Alvey.

Telemundo 44 contactó al condado Prince William sobre si era cierto que el condado había cometido un error y al ser así, a qué se debía.

Contestaron: “Debido a que hay un caso activo de aplicación del código de construcción en esta dirección, no podemos proporcionar información adicional”.

De acuerdo a Alvey, el condado les dijo que al interior de los locales han habido modificaciones no autorizadas en algunos de ellos y que existe un problema de electricidad.

“Algunas de esas modificaciones tienen 10 o 20 años. Todas fueron hechas por los inquilinos y no sé quién las autorizó. No sé quién las hizo. Nosotros probablemente deberíamos haber prestado más atención a lo que se estaba haciendo, pero realmente no sé quién hizo esas modificaciones”, agregó Alvey.

Los propietarios de los negocios desalojados indicaron que las pérdidas están entre $4,000 a $5,000 semanales.

De acuerdo a Alvey, ya se está trabajando en el problema eléctrico y esperan que esté resuelto al finalizar la semana. Por ahora, no se pueden ocupar ninguno de los locales.

“Ellos pueden volver a la propiedad, pero en el lote, y pueden realizar algunos de los trabajos que venían haciendo pero no dentro del edificio. Solamente pueden volver al edificio hasta que un electricista certifique que no hay más problemas de electricidad”, dijo.