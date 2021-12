Desconocido agrede a mujer que caminaba con su hija en DC

Una mujer que caminaba junto a su hija de 5 años en el vecindario de Capitol Hill, en Washington, D.C., fue el blanco de un brutal ataque al azar por parte de un desconocido. El sujeto la habría golpeado y tumbado al suelo, según contó la víctima, Emily Lebowitz, quien terminó con dientes rotos.

Lebowitz y su pequeña se dirigían a casa de un centro de actividades infantiles la noche del lunes cuando se registró la arremetida en la cuadra 600 de Pennsylvania Avenue SE. El incidente ocurrió en plena hora pico.

“Estamos hablando, teniendo una linda conversación, y de pronto, alguien me tiró al suelo”, narró Lebowitz este jueves a nuestra estación hermana NBC Washington.

“Se sintió como si una tonelada de ladrillos me golpeó. Yo honestamente no sabía que era. Yo no tuve tiempo de reaccionar, no vi nada. Estaba cara al suelo. Sentí mis dientes rotos de inmediato”.

Varias personas que se encontraban en el sector se apresuraron para ayudarla. Una mujer se quedó con la hija de Lebowitz mientras ella intentaba pararse.

“Gracias a Dios no fue ella. Gracias a Dios ella estaba bien”, dijo Lebowitz sobre su pequeña.

Una persona logró capturar una foto del atacante y se la dio a la policía. Las autoridades esperan que un video de vigilancia que captó al hombre los ayude a encontrarlo.

Lebowitz dijo que estaba adolorida y moreteada y que necesitará una cirugía oral. Pero agradeció a los extraños que la ayudaron tras la arremetida.

“Significó todo para mí. La comunidad es increíble y las personas fueron tan amables y servicial.”

Las autoridades piden que cualquier persona que reconozca al agresor los contacte.

Esta es una historia en desarrollo. En nuestros Noticieros Telemundo 44 a las 5p, 6p y 11p tendremos las últimas actualizaciones.