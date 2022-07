Desconsolada hija de hispana baleada en Woodbridge

A días de haber perdido a su madre el pasado viernes en medio de una balacera en un 7/11 en Woodbridge, Virginia, la joven Cinthya Morales busca consuelo ante el trágico fallecimiento de su progenitora.

Según informaron las autoridades de Prince Williams, se presume que la mujer hispana, Claudia Morataya, murió luego de un altercado verbal.

Asimismo, la investigación de la policía reveló que luego de la discusión, Morataya se dirigió a una zona boscosa cuando un hombre identificado como Isaiah McGriff la siguió y le disparó varias veces. Este fue arrestado al día siguiente bajo los cargos de homicidio en segundo grado.

"Me imagino que terminó de trabajar y se puso a platicar porque ella era amiga de todo el mundo, como lo he dicho... no imporaba si usted era negro, chino, gay o no ella se ponía a platicar con medio mundo", recordó la hija de la víctima.

Además, Morales resaltó las cualidades que hacían única a su progenitora.

"Mi mamá era una mujer muy amable, bien cariñosa... era una, como le dicen en inglés una mariposa social... Era una mujer de fe de Dios", concluyó.