“Desembolsó un cuchillo”: alertan sobre robos a taxistas independientes en Prince George’s

Una serie de robos a mano armada a taxistas independientes en el condado Prince George’s ha encendido las alarmas de los detectives, ya que parecen estar en la mira de los criminales.

Se trata de al menos cinco casos de robo desde el 11 de enero, según el Departamento de la Policía del Condado Prince George’s. Aunque ya se realizaron arrestos, las autoridades presumen que otros delincuentes podrían estar usando la misma estrategia, y temen que esta pudiera ser solo la punta del iceberg.

En todos los casos, los sospechosos solicitan los servicios de los taxistas, y una vez en el carro, durante el trayecto amenazan al trabajador con un cuchillo o una pistola para exigir el dinero en efectivo y huir del lugar.

Eso fue lo que le ocurrió a un conductor hispano que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

“Llamó un número nuevo y fui yo y recogí a los muchachos. Eran dos de unos 20 años. Me dijeron de que me parara mas adelantito, y ya fue donde uno de ellos desembolsó un cuchillo y me lo puso en… la garganta y el otro que está atrás también me comenzó a amenazar y entonces yo le dije, ‘No ando mucho dinero’. Uno de ellos me agarró el cuchillo y sí, me lo metió todo aquí, en la parte derecha del abdomen”, dijo la víctima.

Esta modalidad de robo golpea duramente el bolsillo de estos profesionales del volante, y es que al trabajar por su cuenta, estas personas solo cobran sus carreras en efectivo.

Por eso, los delincuentes usualmente huyen con todo lo que el conductor ha hecho en un día y a veces hasta más.

“Me llevaron como unos $480 porque es lo que andaba en mi cartera nada más”, dijo la víctima, y agregó que tenía más “en otra parte del carro” que afortunadamente no le robaron.

Ya dos sospechosos se encuentran tras las rejas y sin derecho a fianza en esa ofensa: José Linares-Hernandez y Omar Hernández, ambos residentes de Adelphi y de 20 años.

Por otro lado, un adolescente de 15 años también fue arrestado.

“No sé las otras compañías, [pero] por eso nosotros no estamos aceptando número nuevo que no aparezca registrado, que no aparezca el ID de las personas. No le estamos prestando el servicio”, aseguró el taxista afectado.

Si tu o algún conductor independiente que conoces ha sido víctima de un robo a mano armada en el condado Prince George’s, por favor comuníquese con la policía al 301- 699-2601.

Recuerde que el departamento no trabaja con agencias migratorias y que tu denuncia puede ser totalmente anónima. Los agentes quieren evitar que se pierda una vida en uno de estos incidentes.