Detienen creación de club homofóbico en escuela de Montgomery

La administración de una escuela del condado Montgomery envió una carta a los padres alertando sobre la creación de un presunto club homofóbico por parte de tres estudiantes.

“Encontraron en una de las computadoras provistas por las escuelas un formulario de Google con la intención de crear un club antigay”, detalló la portavoz de las Escuelas Públicas del Condado Montgomery, Melissa Rivera.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La misiva también advierte que los alumnos involucrados recibirían acciones disciplinarias.

Sin embargo, este hecho se suma a lo que parece ser un ambiente en el que el temor empieza a reinar luego de movimientos antisemitas, amenazas que llevan a la cancelación de reuniones por fotografías que ilustran la diversidad, entre otros incidentes.

"A nivel nacional hemos visto un odio creciente, un incremento a todo lo que es diferente y eso es algo que no podemos tolerar", afirmó Rivera.

Por su parte, la psicóloga Erika Monroy explicó las posibles razones por la que se ha visto un aumento en este tipo de conductas en los planteles escolares.

"Estamos normalizando conductas agresivas, diferenciando y creemos que la agresión o la violencia es física nada más, pero hay muchos tipos de violencia", subrayó.

Asimismo, la doctora indicó que los adultos también tienen una participación activa en el comportamiento de los menores.

"Hemos visto este incremento de situaciones entre los estudiantes, pero mucho de ello se debe a la desinformación de los adultos", detalló.

Por tal motivo, Monroy enfatizó en la importancia de instruirse constamente.

"No hay padre bueno ni malo, si no padres informados o desinformados. No lo evites, no lo niegues, no lo castigues, infórmate. Lee, aprende… son temas complejos", concluyó.