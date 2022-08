“Si no hay dinero, no hay muerto”: La difícil situación de la comunidad latina para cubrir gastos funébres en Estados Unidos

La muerte llega sin avisar y muchos no cuentan con los ahorros suficientes para sepultar a sus seres queridos de forma digna. Según expertos, en el país menos del 40% de la comunidad latina cuenta con un plan para cubrir los costos fúnebres.

Precisamente, este fue el caso de Miguel Bolaños quien tardó tres meses en poder reunir el dinero para darle el último adiós a su hermano.

“Mi hermano menor limpiaba vidrios de casas y edificios y se cayó y se me mató (...) No contábamos con ninguna plata, me tocó pedir. Salía a la colonia a pedir", detalló.

Es por esto que la situación se agudiza para estas familias debido a que en Estados Unidos no existen los planes de pago que le saque de apuro una vez la persona ha fallecido.

“En EEUU si no hay dinero, no hay muerto; porque las funerarias requieren el pago total de los servicios para poder entregarle a su muerto. Por eso es que las familias se ven obligadas a salir a pedir ayuda para poder pagar la funeraria y eso puede tardar bastante tiempo en recaudar el dinero y la funeraria va cobrando cada día", explicó Rina Aranda, presidenta de Comunidades COTSA.

El costo por servicios funerarios básicos, incluyendo el cementerio, puede comenzar desde $12,000.

