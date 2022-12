Dónde disfrutar de espectáculos de luces navideñas en DC, Maryland y Virginia

Echa un vistazo a estas brillantes exhibiciones y espectáculos de luces en DC, Maryland y Virginia para alegrar las largas noches de invierno.

Washington DC

DC Holiday Lights (Hasta el 8 de enero, al aire libre en todo el distrito): los distritos de Main Street y los corredores comerciales adornarán sus pasillos con exhibiciones de luces brillantes para las fiestas. Para más diversión, echa un vistazo a la búsqueda del tesoro.

Enchant® en Nationals Park (Hasta el 1 de enero, al aire libre): un laberinto de luz deslumbrante, una pista de hielo junto a un bosque resplandeciente y un pueblo de artesanos crean un mundo navideño festivo dentro de Nationals Park. Los boletos comienzan en $35 para adultos y $23 para niños.

Georgetown Glow (Hasta el 22 de enero, al aire libre): pasee por las secciones de Georgetown para disfrutar de grandes instalaciones de luces que son un telón de fondo festivo para una foto de invierno.

Light Yards (Hasta el 2 de enero, al aire libre): el tema de este año, Swinging Bells, reúne exhibiciones animadas y los sonidos de cascabeles. La visita es gratuita y abre todas las noches de 5 a 10 p. m.

Árbol Nacional de Navidad (Abierto al público el 2 de diciembre, White House Ellipse, al aire libre): después de la gran ceremonia de iluminación el 30 de noviembre, el parque abrirá para que cualquiera pueda disfrutar del árbol decorado con adornos de todo EEUU.

Iluminación Nacional de la Menorá (18 de diciembre, al aire libre): Obtenga boletos para ver la celebración de iluminación, que incluye actuaciones musicales, comida y una competencia de redacción de ensayos, en la Elipse de la Casa Blanca.

Season's Greenings at U.S. Botanic Garden (Hasta el 2 de enero, al aire libre y bajo techo): Trenes modelo recorren flores de Pascua y réplicas de puntos de referencia de DC hechos con plantas en los Jardínes Botánicos de Estados Unidos. El horario es de 10 a.m. a 5 p.m. todos los días, pero la exhibición estará abierta hasta las 8 p.m. los martes de diciembre.

Spectacular Factory (Hasta el 8 de enero, en el interior): la última exhibición interactiva de ARTECHOUSE DC lo invita a un país de las maravillas navideñas con campanas, cascanueces, carruseles de bastones de caramelo giratorios y más. Los boletos estándar comienzan en $25. Hay descuentos para residentes de DC, estudiantes, personas de la tercera edad, militares o por comprar un paquete familiar para dos adultos y dos niños.

Zoo lights (Ciertas noches hasta el 30 de diciembre, al aire libre): galopa junto a las linternas de animales y las luces LED mientras disfrutas de la música y las delicias invernales muchas noches de diciembre. Los pases son gratuitos, pero debe reservarlos con anticipación. El estacionamiento cuesta $30. Tenga en cuenta que todas las exhibiciones interiores estarán cerradas este año.

Maryland

Festival of Lights (Hasta el 1 de enero, drive-thru al aire libre): Maneja hacia Watkins Regional Park y por un camino de brillantes luces navideñas. El boleto para un auto cuesta $10 en línea o $15 en la entrada. Los residentes del condado Prince George 's pueden visitar gratuitamente el Día de la Navidad.

Garden of Lights (Hasta el 1 de enero, al aire libre): Esta exhibición de luces en Wheaton’s Bookside Gardens vale $10 por persona.

ICE! At Gaylord National (Hasta el 31 de diciembre, en el interior): Entra al mundo de “A Christmas Story”, o “Una Historia Navideña” en español, en el parque infantil anual de Gaylord National forjada de 2 millones de libras de hielo y que se mantiene en -9°. Las entradas comienzan en $27.99 para niños y $36.99 para adultos e incluyen una chaqueta especial para mantenerte caliente durante tu visita.

National Harbor (Al aire libre): El árbol de Navidad de 60 pies y de luces LED brillará cada noche, cada media hora desde que caiga el sol hasta las 9 p.m. mientras suena una mezcla festiva de la Banda de la Fuerza Aérea de EEUU. También puedes ver los fuegos artificiales el 10 y 17 de diciembre a las 5:30 p.m.

Symphony of Lights (Hasta el 1 de enero, drive-thru al aire libre): Más de 300,000 bombillas forman el gran espectáculo de luces navideñas de Merriweather Post Pavilion. Cuesta $20 por vehículo - excepto el 31 de diciembre, cuando puedes asistir al evento de Año Nuevo con fuegos artificiales a las 7 p.m.

Winter City Lights (Hasta el 31 de diciembre, al aire libre): Disfruta de un paseo alegre por un sendero de luces de 1.5 millas y pónganse cómodos alrededor de una fogata y deleiten con el árbol de Navidad “bailador” y el espectáculo de luces en Olney, Maryland. Para más aventura, puedes tirar hachas o ir de tubing por un costo adicional. Los boletos comienzan en $31 o $37, dependiendo del día, y se deben comprar en línea.

Virginia

Bull Run Festival of Lights (Hasta el 8 de enero, drive-thru al aire libre y festival): Conduce por 2.5 millas de alegría centelleante navideña. El boleto comienza en $30 por auto si se compra en línea, o $40 en la entrada. Luego pasa por el Holiday Village para ir de compras y disfrutar de una fogata y s’mores. Por un costo adicional, también hay un parque de atracciones y juegos.

Ice & Lights — The Winter Village at Cameron Run (Hasta el 1 de enero al aire libre): Patina sobre hielo en una pista al aire libre en un país de las maravillas brillante e invernal, que se parece a una tarjeta de Navidad con el tema de Jimmy Buffet gracias a las estatuas del parque acuático. Los boletos comienzan en $9.19. Para patinar sobre hielo, debe comprar boletos en línea por $22.03.

Holiday Walk of Lights at Neabsco Regional Park (Viernes, sábado y domingo hasta el 31 de diciembre, al aire libre): El pasarela del parque se transforma en un camino mágico de luces. La asistencia es gratuita y no es necesario registrarse.

Mount Vernon by Candlelight (El 9, 10 y 18 de diciembre al aire libre): Los amantes de la historia pueden dar un recorrido a la luz de las velas que cubre las tradiciones navideñas del siglo XVIII en Virginia. Los boletos para no miembros cuestan $28 para jóvenes y $36 para adultos.

Winter Walk of Lights (Hasta el 8 de enero, al aire libre): La fauna centelleante está en flor en todo Meadowlark Botanical Gardens. El sendero de media milla está abierto incluso en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Los boletos cuestan de $5 a $18, dependiendo de si visitas durante las horas "principales".