El aborto en DC, Maryland y Virginia: ¿qué pasa si Roe v. Wade es derogada?

WASHINGTON - La Corte Suprema de Estados Unidos estaría lista para revocar el trascendental caso Roe v. Wade, que en 1973 legalizó el aborto en todo el país, según un borrador de la opinión del máximo tribunal. El fallo ahondaría la división en una nación ya profundamente polarizada: los estados conservadores se aprestarían a restringir este procedimiento, mientras otros mantendrían el acceso.

Se espera que al menos la mitad de los estados busquen prohibir el aborto si Roe es anulado, de acuerdo con Guttmacher Institute, un think-tank que estudia los derechos reproductivos. Veintidós estados, en su mayoría en el sur o medio oeste del país, ya tienen prohibiciones completas o casi completas entre sus leyes. Con la excepción de Texas, todas se encuentran sin efecto hasta ahora por la existencia de Roe.

Unos 16 estados y el Distrito de Colombia han protegido el acceso al aborto a través de legislaciones, y varios estados han buscado expandir o reforzar esas protecciones este año.

A continuación, cómo se verían las leyes sobre el aborto en D.C., Maryland y Virginia si Roe es revocado:

Leyes sobre el aborto en Washington, D.C.

El aborto es legal en Washington, D.C. en todas las etapas de gestación, incluyendo los abortos tardíos. Es considerada una de las jurisdicciones con las leyes menos restrictivas de la nación.

Por años, el concejo de la ciudad ha apoyado los derechos reproductivos y las protecciones para los trabajadores sanitarios que realizan este procedimiento. En 2017, aprobó una enmienda a la Ley de Derechos Humanos de D.C., que prohíbe que los profesionales de salud sean discriminados por proveer abortos o por haberse expresado públicamente a favor del procedimiento.

Tras la filtración del borrador de opinión de la Corte Suprema, varios concejales y la delegada de D.C. en la Cámara de Representantes, Eleanor Holmes Norton, quien no tiene derecho a voto, señalaron que a pesar de que la mayoría de los residentes de Washington cree que el aborto debe ser legal, los derechos reproductivos en la ciudad están en una posición particularmente vulnerable. Si Roe es derogada, el derecho al aborto en la capital podía verse amenazado por la supervisión legal y única que tiene el gobierno federal sobre las legislaciones y el presupuesto de D.C.

Un Congreso republicano – ellos argumentan – podría intentar restringir el aborto en D.C. Lo ha hecho antes: en el 2015, la Cámara baja, en ese entonces controlada por los republicanos, anuló una ley que protegía a los empleados que enfrentaban discriminación por sus decisiones sobre su salud reproductiva. Y en el 2017, la Cámara votó para prevenir que D.C. usara ingresos públicos locales para subsidiar abortos para las mujeres de bajos recursos, reportó el diario the Washington Post.

“No se equivoquen, un nuevo Congreso el año que viene podría ir contra los derechos reproductivos en D.C.”, dijo en un tweet el concejal Charles Allen, quien representa el Sector 6 de D.C. “La falta de estadidad no solo significa que no tenemos voto para [elegir] estos jueces de la Corte Suprema, pero que los miembros que los ponen pueden cambiar nuestras leyes locales. DC no puede ser una moneda de cambio otra vez. #HandsOffDC”.

El concejo ha prometido que seguirá luchando para garantizar acceso a abortos seguros y legales.

“En el gobierno de D.C. estamos unidos para mantener nuestras fuertes leyes locales en efecto para proteger el acceso a un aborto seguro. @councilofdc, @mayorbowser & @EleanorNorton trabajarán juntos para fortalecer nuestras leyes, proveer acceso para las mujeres de otros lados, proteger a los proveedores de salud y batallar la intromisión del Congreso”, dijo la concejal Elissa Silverman.

El concejal del Sector 7 Vince Gray hizo eco a ese sentimiento. “El Distrito de Columbia preservará y protegerá los derechos de las mujeres a que tomen sus propias decisiones sobre su cuidado de salud. Punto”, dijo en un comunicado. Hizo también un llamado a los legisladores demócratas para que eliminen el filibuster, una táctica obstructiva en el Senado, y den el visto bueno a la estadidad de D.C.

Leyes sobre el aborto en Maryland

El aborto en Maryland es legal. Las personas pueden elegir terminar con su embarazo hasta que el feto sea considerado “viable” por un doctor.

De acuerdo al Guttmacher Institute, Maryland tiene dos principales limitaciones sobre este procedimiento. En primer lugar, los abortos solo pueden realizarse despues del punto de “viabilidad” si la vida o salud de la madre del feto está en peligro o si el feto tiene un defecto genético, una anormalidad o una deformidad seria. En segundo, los responsables de menores que busquen hacerse un aborto deben ser notificados.

El acceso al aborto está protegido bajo las leyes actuales de Maryland – así que el procedimiento seguiría siendo permitido si Roe v. Wade es revocado.

En 1992, los electores de Maryland aprobaron un referéndum que “prohíbe la interferencia del estado sobre la decisión de un aborto de la mujer antes que el feto sea viable, o bajo ciertas condiciones, en cualquier momento”. Recientemente, legisladores de Maryland han tomado acciones para ampliar el acceso al aborto. A partir del 1 de julio de 2022, las enfermeras y asistentes médicos podrán realizarlos tras recibir entrenamiento.

En 1973, el fallo de la Corte Suprema legalizó el aborto en Estados Unidos.

Leyes sobre el aborto en Virginia

En Virginia, la posibilidad de la anulación de Roe pone los derechos reproductivos en la palestra, con una Asamblea General divida y un gobernador conservador que ha expresado su oposición a las leyes actuales sobre el aborto en el estado.

El aborto es legal en Virginia en el primer y segundo trimestre. También está permitido en el tercer trimestre si la continuación del embarazo "probablemente resultaría en la muerte de una mujer o substancialmente e irremediablemente afectaría la salud física o mental de la mujer".

Según el Guttmacher Institute, el estado restringe de la siguiente manera este procedimiento:

El aborto solo es cubierto por las pólizas de seguro de los empleados públicos en casos en que la vida de la madre corre peligro, violación, incesto o disfunción del feto.

El padre o la madre de un menor debe ser notificado y consentir antes de que se le realice un aborto a su hijo.

Fondos públicos solo pueden ser usados para financiar un aborto en casos en que la vida de la madre corre peligro, violación, incesto o disfunción del feto.

Un aborto en el tercer trimestre solo puede ser realizado si la vida o salud de la madre corre peligro.

Con la Cámara de Virginia en manos de los republicanos y el Senado en las de los demócratas, no está claro qué cambios se podrían hacer a la ley actual. Durante la sesión pasada, los legisladores no tocaron el tema. Pero, si la máxima instancia jurídica del país termina por derogar a Roe, el 2023 podría ser un año clave para el futuro del derecho al aborto en Virginia.

Youngkin no expresado que el restringir el derecho al aborto será una de sus prioridades. Pero en su reacción a la filtración de la opinión jurídica, el funcionario republicano reiteró que era “provida”.

“He sido muy claro sobre eso desde el día que lancé mi campaña. Mientras esperamos la decisión final e n junio, estaremos enfocados en bajar los impuestos para los residentes de Virginia, invertir en educación y en las fuerzas del orden porque necesitamos conseguir que se apruebe un presupuesto”.

Youngkin ha dicho que apoya cualquier fallo que de a los estados completa autoridad para decidir sobre las restricciones sobre el aborto.