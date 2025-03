«Furioso y traicionado»: empleado de Educación responde a despidos masivos

Tras semanas de especulación, el Departamento de Educación es la última agencia federal en anunciar despidos masivos.

El departamento anunció el martes por la noche que casi la mitad de sus empleados serán puestos en licencia a partir de la próxima semana como parte de una reducción de personal.

Miles de empleados del departamento recibieron correos electrónicos notificándoles que perderían sus empleos. Según el anuncio, los empleados afectados serán puestos en licencia administrativa a partir del 21 de marzo.

"Esto no está bien, esto no es normal, no se está respetando el debido proceso, no se está respetando la ley y es muy triste creer que esto sea Estados Unidos", declaró un empleado a nuestra cadena hermana, News4.

Los empleados con los que habló News4 pidieron que no se revelaran sus nombres ni sus rostros, pero su frustración era innegable.

"Hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho caos", declaró el empleado.

Horas antes del anuncio, un memorando que citaba problemas de seguridad no especificados anunciaba que las oficinas cerrarían a las 6 p. m. y permanecerían cerradas hasta el jueves. Se vio a algunos empleados salir con sus pertenencias por si acaso.

“Ya no sé qué esperar”, enfatizó el empleado.

Minutos después de que las cámaras de News4 captaran a los guardias de seguridad cerrando las puertas principales, se hizo el anuncio oficial.

“La reducción de personal de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a donde más importan: estudiantes, padres y maestros”, declaró la Secretaria de Educación, Linda McMahon.

“Aprecio el trabajo de los dedicados servidores públicos y sus contribuciones al Departamento. Este es un paso significativo para restaurar la grandeza del sistema educativo de Estados Unidos”, agregó.

“Al igual que los niños, entiendo lo que es pasar por una reducción de personal”, dijo otro empleado. “Hay normas y regulaciones de la OPM que debemos seguir; si eso es lo que la nueva administración quiere hacer, con gusto las implementaremos, pero debemos hacerlo de manera legal y con un propósito”.

Según el departamento, antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump, su plantilla contaba con poco más de 4,100 empleados. Tras la reducción de personal, se espera que sea de unos 2,200. Las autoridades afirman que unos 600 renunciaron o se jubilaron en las últimas siete semanas.

El departamento afirma que, gracias a los convenios colectivos, los trabajadores despedidos recibirán su salario completo y prestaciones hasta el 9 de junio, además de una indemnización por despido basada en el tiempo trabajado.

“Estoy triste, furioso y traicionado…”, expresó el primer empleado. “Ofrecemos un servicio valioso a este país y, en cambio, nos tratan como a los villanos”.

Los demócratas criticaron los despidos.

El senador Tim Kaine, de Virginia, afirmó que la medida “perjudicará a todos los estudiantes del país”.

“Esto conllevará tiempos de procesamiento más largos para la ayuda financiera estudiantil, problemas adicionales para el desembolso de fondos para escuelas primarias y secundarias, y una menor supervisión de los programas para estudiantes con discapacidades y de las leyes sobre agresión sexual en los campus universitarios”, declaró en un comunicado.

“Desmantelar el Departamento de Educación pone a los niños de nuestra nación en una enorme desventaja”, señaló el representante Steny Hoyer, de Maryland. “Ni la Constitución ni la ley dejan lugar a dudas: el presidente no puede abolir un departamento creado por el Congreso ni retener fondos asignados”.