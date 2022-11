Bebé Tips: Empresaria comparte consejos para una paternidad saludable

La paternidad es un trabajo a tiempo completo y por eso, es importante cuidar la salud en todos sus aspectos. Para ello, la empresaria Pamela Nieto compartió con Telemundo 44 unos consejos para ayudar a los padres y madres a ser la mejor versión de ellos mismos.

En primer lugar, la también manejadora de la página de Instagram Pamela Fit Mom, enfatizó en la importancia de ejecitarse.

"Yo siempre he sido amante del ejercicio. Para mí es terapéutico. Tres veces a la semana hago pesas y dos veces a la semana salgo a trotar", detalló.

Como segundo consejo, Nieto explicó que los alimentos que consumes influyen en el estado de ánimo, al tiempo que exhortó a los padres y madres a cocinar con sus hijos.

"El comer bien lo es todo. Cuando uno come bien te sientes bien", reiteró. "Otra receta que le ha gustado mucho a mi hijo son las panqueques de avena... Lo cocinamos juntos y también es algo que disfruto de hacer en familia".

Asimismo, la salud mental tiene un rol protagónico cuando de maternidad se habla.

"Al convertirnos en mamás, nos perdemos. Dedicamos todo nuestro tiempo a nuestra familia y a nuestros trabajos y nos olvidamos de nosotras", subrayó.

"Para mí, parte de la salud mental es levantarme temprano, rezar, poder tomarme un agüita con limón. No revisar el celular si no hora y media después de que me levanto", enumeró la empresaria.

Por último, Nieto alentó a los madres a ser "egoístas con su tiempo" para poder servirle mejor a la familia.

"Eso no significa que tú le vas a estar dando menos a tu esposo, menos a tus hijos. Pero el ser egoísta con el tiempo de uno nos permite ser y dar la mejor versión de nosotras a nuestros trabajos, a nuestros amigos. Ellos necesitan una persona cuerda no una persona que esté gritando como loca todos los días. Necesitan una persona que entre todo, pueda dar lo mejor de sí", finalizó.