Empresaria maya guatemalteca ayuda a sus compatriotas artesanas en Virginia

El área del DMV cuenta con una comunidad única y rica en cultura - la indígena maya de Guatemala, quienes mantienen sus raíces palpables.

El ojo de una empresaria entre ellos creó la manera perfecta para ayudar a sus compatriotas artesanas y ofrecer un poquito de su país en Estados Unidos.

Las comunidades indígenas maya, asentadas en los alrededores de la capital de la nación, se distinguen del resto a través de su indumentaria: manos que tejen en un país lejano y el espacio perfecto para mantener vivas sus costumbres.

Elena de León, madre soltera de cinco niños, es la creadora de la intersección perfecta entre el arte de su gente y la demanda por sus creaciones.

“La idea salió porque vi los números de mujeres mayas que vienen de mi pueblo y esto también surgió por las costumbres, quiero que no se pierda la identidad”, dijo de León.

Las mujeres tejedoras en el DMV y en Nebaj, departamento de Quiché, son madres y viudas con mucha necesidad de trabajar. Por su lado, en Estados Unidos son un pueblo que se aferra a no dejar atrás sus raíces.

“Es una alegría que nosotros sentimos al ver que vende ella nuestra ropa”, dijo María Raymund Rodríguez. “Nos hace sentir que estamos en mi pueblo, en el mercado de Nebaj”.

“En tu país, te cuesta traer el color que tu quieras, y eso es muy importante para nosotros porque ya lo tienes todo aquí, así cerca, en las manos. Entonces tienes la opción de escoger el color y la talla que tu necesitas”, dijo Pedro Velazco Pérez.

El orgullo con que portan sus trajes les permite ser embajadores de su país a donde van, una costumbre que es inculcado en su diario vivir a nuevas generaciones.

“Me siento orgullosa de ir a la escuela así y de ser diferente y de portar mi traje porque este traje es el que me identifica desde chiquita”, dijo Feliciana Gema López, estudiante de secundaria. “Mis abuelos me han puesto este traje y me ha encantado mucho”.

Cada uno de los colores tiene un significado que les recuerda su identidad. El detallado bordado del güipil, lo lleva a ser uno de los trajes más hermosos de Guatemala.

Para de León, es sumamente importante no solamente brindar apoyo a su comunidad a través de la indumentaria maya Ixhil. Ella no se quiere limitar a eso, sino que quiere ser embajadora de su cultura y mostrarle al mundo que hay un poquito para todos los gustos.