En tres días, tiroteos dejan a 4 adolescentes heridos y uno muerto en DC

Dos adolescentes fueron heridos de bala en el suroeste de DC el domingo afuera del King-Greenleaf Recreation Center, incidente que eleva el total de menores afectados por la violencia armada desde el viernes a cinco.

Las autoridades respondieron a la cuadra 1200 de 1st Street SW en la intersección de N Street tras informes de un tiroteo a eso de las 3:23 p.m., según la policía del Distrito.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

En el lugar los oficiales encontraron a la víctimas, dos adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, conscientes y respirando. Fueron llevados a un centro médico, informaron las autoridades.

Se desconoce la severidad de sus heridas. La policía busca un Toyota Rav4 rojo o vinotinto en el caso.

Una mujer que ha vivido en el vecindario por más de 10 años dijo que corrió al centro de recreación para asegurarse de que su nieto, quien se había ido para jugar baloncesto, estaba bien.

“Mi corazón está latiendo muy duro”, dijo la señora, quien no quiso ser identificada. “Es triste. No sé qué pasa con nuestra gente”.

Esta es la segunda vez que se registra una balacera en el centro desde el mes pasado. La última vez los disparos quebraron una ventana.

“Creo que es irónico que tengamos un lugar de votación detrás de nosotros, pero no vemos a nuestra alcaldesa aquí esta noche, no vemos a la gente del concejo municipal aquí, y estamos realmente hartos. Entiendo que nos digan que el crimen ha disminuido, pero seguro que no se siente así aquí en el suroeste”, dijo el residente Sam Harper.

Los datos sobre delitos proporcionados por la policía de DC confirman que el crimen violento sí se ha reducido en un 5% en comparación con el año pasado, pero Harper opina que se debe hacer más para hacerle frente al problema.

“Te rompe el corazón y es una tragedia lo que nos rodea", dijo.

En las últimas cuatro semanas, al menos 15 adolescentes han recibido impactos de bala en el Distrito.

El sábado, dos adolescentes fueron heridos de bala en el noroeste de la capital y al menos uno de ellos fue llevado al hospital.

Los adolescentes fueron encontrados conscientes y respirando alrededor de las 5:20 p.m. en la cuadra 400 de O Street NW, de acuerdo a la policía de D.C.

Esos disparos se registraron a solo cuadras de donde Makai Green, de 15 años, murió baleado detrás del Washington Convention Center el viernes.

La policía dijo que el autor del tiroteo salió de un vehículo y abrió fuego contra un grupo de adolescentes. Makai, residente del noroeste de la capital, recibió varios disparos y fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

“Estamos buscando un solo responsable, quien salió de un Mercedes plateado con ventanas polarizadas, pasó corriendo por la gente en la acera, corrió hacia el callejón y disparó hacia un grupo específico de personas donde estaba este joven”, dijo el jefe asistente de la policía, Andre Wright.

La policía dijo que tiene imágenes del auto y del sospechoso. Dice que el autor de la balacera estaba enmascarado, es muy delgado y mide alrededor de 5 pies y 10 o 11 pulgadas. Vestía jeans azules y una chaqueta oscura.

“Yo nací y me crié aquí. Yo también me metí en problemas cuando era un hombre joven”, dijo Wright tras el asesinato de Makai. “Espero y rezo para que estos jóvenes tengan la oportunidad de hacer lo que hice yo, que fue sobrevivir a sus errores”.