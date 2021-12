Encendido del Árbol Nacional de Navidad: lo que debes saber

Este jueves, 2 de diciembre, se celebra el encendido 99 del Árbol Nacional de Navidad en el Elipse de la Casa Blanca, un evento anual emblemático que marca el inicio de la época festiva en la capital estadounidense.

La ceremonia será dirigida por LL Cool J e incluirá presentaciones de Billy Porter, Chris Stapleton, Patti LaBelle y Howard Gospel Choir.

El gigantesco árbol está decorado con un sinfín de luces y adornos hechos por niños alrededor del país.

El Árbol Nacional de Navidad estará abierto al público todos los días a partir de las 10 a.m., desde el 4 de diciembre hasta el 1 de enero de 2022. La exhibición también cuenta con 58 árboles de cada estado de EE.UU, D.C. y los territorios estadounidenses.

El encendido del Árbol Nacional de Navidad se celebró por primera vez en 1923 por el presidente Calvin Coolidge, según el Servicio Nacional de Parques.

Varias calles estarán cerradas y habrá restricciones de estacionamiento este jueves.

Cierre de calles y restricciones por el Encendido del Árbol Nacional de Navidad

No se permitirá el estacionamiento de vehículos que no sean de emergencia en las siguientes calles este jueves desde las 9:30 a.m. a las 7 p.m., según la Policía Metropolitana.

17th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue, NW

Constitution Avenue entre 18th Street y 14th Street, NW

15th Street entre H Street y Constitution Avenue, NW

Las siguientes calles estarán cerradas entre la 1 p.m. y las 7 p.m.