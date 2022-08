¿Entierro o cremación? Conoce la diferencia de precios para darle el último adiós a tu ser querido

Hay quienes argumentan que los servicios fúnebres son una de las compras más importantes que una persona puede hacer en vida. En Estados Unidos, estos servicios se dividen en gastos de funeraria y los de cementerio.

De acuerdo con Antonia G. Cummings, de Dignity Memorial, los paquetes fúnebres incluyen lo necesario para un entierro o cremación.

"Desde el trasporte del cuerpo del lugar de muerte a la funeraria, embalsamado del cuerpo, ataúd, velatorio, trasporte al cementerio, y cremación entre otros. Las personas pueden comprar el paquete o escoger los servicios específicos que deseen”, detalló.

Si elige ser cremado, los gastos oscilan entre $7 y $8 mil, siendo esta la opción más barata. En cambio, si escoge un entierro, los servicios básicos podrían comenzar desde $10 mil.

Sin embargo, aquellos que deseen que sus restos sean enviados a su país de origen, deberán pagar extra por los costos de repatriación. El precio lo determinará el destino final y la temporada del año. El costo promedio por envío desde Estados Unidos es de $7,500.

Por tal motivo, profesionales de la industria exhortan a las personas a coordinar estos servicios con antipación para que, en el momento de dolor, la familia no resulte perjudicada económicamente.

“Cuando tu no estás preparado y no tienes los recursos, estás predispuesto a gastar más. Emocionalmente quieres demostrarle a tu familia y demostrarte a ti mismo que también querías a tus seres queridos y eso lo saben las personas que te van a vender el servicio funeral, que tu estás predispuesto a hacerlo porque emocionalmente no tomas buenas decisiones", explicó Martin Eichhorn, de Golden Memorial.

