Entra en vigor ley que tipifica como delito las carreras callejeras en Maryland

Una nueva ley de Maryland que busca reducir las carreras clandestinas y las maniobras ilegales entra en vigor este sábado.

La ley del Senado estatal (SB 442) dispone que la persona que sea capturada participando de este tipo de actividades deberá presentarse en la corte enfrentando hasta un año de cárcel y/o una multa de $1,000.

Asimismo, a los infractores se les podría aplicar ocho o más puntos en su licencia lo que podría resultar en una posible suspensión o revocación de los privilegios de conducir.

La Asamblea General de Maryland aprobó esta legislación tras el aumento de los incidentes de grupos organizados que realizaron carreras en intersecciones muy transitadas de la zona, convirtiéndolas en su propia pista de exhibiciones.

Las autoridades radicaron cargos contra un joven de 18 años que habría participado de un exhibisionismo de autos con conducción imprudente el domingo al norte de Virginia.

Para la patrocinadora de la medida, Mary Lehman, esta pieza legislativa ayudará a detener o minimizar la afluencia de conductores dentro y fuera del estado que llegan a Maryland participar de estas reuniones.

"Esa no es una actividad sana, no es una actividad inocente. Eso es buscar problemas, crear problemas. No había ninguna consecuencia real por la conducción de exhibición ilegal, ni siquiera estaba definido en la ley", explicó la legisladora.

La medida tipifica como una violación el conducir un vehículo cerca de una multitud o una gran reunión acelerando o desacelerando de manera excesiva y brusca, quemar gomas y otras actividades que se realizan en las tomas de carreteras y carreras clandestinas.

Según los legisladores, el año pasado se reportaron 139 incidentes de este tipo en Maryland.