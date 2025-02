Escasez de huevos afecta a despensas de comida en Virginia

La escasez de huevos en todo el país ahora afecta a despensas de alimentos en el área de Washington DC.

Los líderes de la organización House of Mercy en Manassas le dijeron a Telemundo 44 el viernes que han tenido que hacer ajustes debido al alto precio que supone el comprar huevos al por mayor directamente a los suplidores.

“Este es nuestro walk in fridge donde generalmente guardamos los huevos", explicó Mayda Oporta, coordinadora de House of Mercy. "Como pueden ver, tenemos muchos espacios vacíos ya que la escasez nos está afectando al punto que nuestras shelves (despensas) están vacías”.

Oporta sostuvo que la organización previamente daba una caja de 12 huevos a cada familia, pero ahora eso fue reducido a medio cartón por familia.

“Los precios para huevos de tamaño medio iban dentro de los $117 por caja, cada caja trae 15 docenas de huevos, hasta $126. Ahora con ese mismo presupuesto solo podemos dar a 60 familias por semana”, señaló la coordinadora.

La escasez de este producto se debe a una crisis en el sector avícola que atraviesa Estados Unidos. Casi 150 millones de gallinas ponedoras fueron sacrificadas desde 2022 debido a un brote de gripe aviar y los huevos son cada vez más caros y difíciles de encontrar.

El precio promedio de una docena de huevos en Estados Unidos alcanzó el pasado mes de enero la cifra récord de $4.95, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esto representa un problema para la organización que sirve a decenas de personas en la región, un 80% de ellas son de origen hispano.

Una de esas familias es la de Kenia Orellana, madre de 7 hijos. Según le dijo a Telemundo 44, para ella cualquier ayuda para llenar la nevera es crucial.

“Para mi familia, como somos bastante, lo que me proveen acá, ese dinero yo lo puedo ahorrar y utilizar para gastos de la escuela de mis hijos o cualquier otro tipo de cosas necesarias. Y como la casa me lo provee, yo me estoy ahorrando en eso, en estos tiempos que estamos tan difíciles”, argumentó Orellana.

House of Mercy en Manassas ha estado en operación desde el 2005, y provee servicios a personas no solo de Virginia, pero de otras áreas de la región sin importar su código postal o estatus migratorio. Haz clic aquí para detalles.