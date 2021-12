Escuelas de Montgomery intentan prevenir acoso sexual tras aumento de casos

En escuelas del condado de Montgomery se han reportado más de 160 casos de conducta sexual inapropiada, los cuales han alarmado a padres de ese distrito.

Tras esa problemática, la oficina del fiscal junto al sistema escolar han dado marcha a una nueva campaña de respeto y educación de conducta sexual para los estudiantes.

El taller de educación de conducta sexual en la que participaron más de 2,000 estudiantes del distrito se llama “Optar por el respeto” (o "Choose respect” en inglés). Busca abordar temas como: qué es el asalto sexual, qué acciones tomar para prevenirlo, cómo ayudar a un estudiante víctima y a dónde acudir si se es víctima de una conducta inapropiada.

El condado también está involucrando a los mismos estudiantes en proyectos para ayudar a otros a lidiar con este tipo de situaciones. El año pasado Montgomery inició un concurso de video donde los mismos estudiantes podían explicar de forma creativa cómo manejar una situación de conducta inapropiada.

El esfuerzo es algo que los mismos estudiantes apoyan.

“Algunas veces las personas no saben cómo expresarse, entonces esas clases pueden ayudar”, dijo Yansy Nolasco, estudiante del condado. "Como los abrazos, algunas veces a las personas no les gusta esto. Pero yo pienso que es bueno uno decir ‘No me gusta eso’”.

Un padre cuyas dos hijas estudian en Montgomery dijo que se siente tranquilo ya que el sistema escolar se está poniendo al frente de la situación.

"De la información depende todo, si usted informa a sus hijas a cómo cuidarse y las protecciones que tienen que hacerse y estar a la expectativa de uno como padre para vigilar que todo está bien, a mi me parece excelente la idea”, dijo el padre, Hermas Wilfredo Nolasco.

El fiscal John McCarthy explicó que el aumento de las quejas que ha recibido proviene de las mismas escuelas en el condado y del equipo en su oficina que maneja casos que son de naturaleza criminal. Con la iniciativa, su oficina busca disminuir los casos desde ambas perspectivas del agresor y de la víctima.

McCarthy agregó que muchas de los incidentes no son reportados ya que muchos se sienten avergonzados. Con la clase de talleres, se espera que los estudiantes también entiendan que no hay vergüenza en ser una víctima.

"Esa educación sirve a ambos, para el que lo hace como para la protección de la otra persona”, dijo Nolasco.

La reunión se llevará a cabo de forma virtual para todos los estudiantes del condado de Montgomery.

"Creo que es una buena idea porque previene muchas cosas inapropiadas y también para la educación para que las personas aprendan a respetarse y a respetar a otros”, dijo Yansy.